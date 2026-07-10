Emergencia por incendio en el hotel Sheraton activa despliegue de cuatro unidades de bomberos. (Foto: X/@dioses_gonzales)
Emergencia por incendio en el hotel Sheraton activa despliegue de cuatro unidades de bomberos. (Foto: X/@dioses_gonzales)
Por Redacción EC

Un incendio se registra la mañana de este viernes 10 de julio, en el último piso del hotel Sheraton, ubicado en Paseo de la República, distrito de Cercado de Lima. La emergencia fue reportada a las 11:20 a.m., lo que motivó la movilización de cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

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