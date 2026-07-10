Un incendio se registra la mañana de este viernes 10 de julio, en el último piso del hotel Sheraton, ubicado en Paseo de la República, distrito de Cercado de Lima. La emergencia fue reportada a las 11:20 a.m., lo que motivó la movilización de cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En tanto, el tránsito vehicular en este sector de Lima Metropolitana se ha incrementado.

Se registra un incendio en el Hotel #Sheraton, ubicado en el centro de #Lima.



Al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplegadas para controlar la emergencia. pic.twitter.com/ARIGJafVwV — Dsn.pe (@dsnprensa) July 10, 2026

Desde la redes sociales, usuarios han registrado en fotos y video, una gran columna de humo producto de las llamas que puede observarse en algunos distritos aledaños como Lince, Jesús María y La Victoria.

Hasta el momento se desconoce las causas del incendio.