Autoridades transparentaron su gestión frente a universitarios de Arequipa

Con gran acogida y a auditorio lleno se desarrolló la primera audiencia universitaria regional de El Comercio –gracias al apoyo técnico de IDEA Internacional y el respaldo de la Unión Europea– en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa.

La asamblea contó con la participación de la congresista por Arequipa Diana Gonzales; la gerenta regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Regional de Arequipa, Irina Salazar; el alcalde de Arequipa, Víctor Rivera; y el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger. La moderación estuvo a cargo de María Rosa Villalobos, editora de Economía y de Día 1 de El Comercio.

Diálogo fructífero

El jefe de Misión Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, inauguró esta primera audiencia regional. Durante su intervención, resaltó la participación de los estudiantes santamarianos en el taller previo, que, tras un fructífero debate, permitió el planteamiento de las preguntas que se respondieron en el segundo día de actividad. “Uno de los problemas es que los ciudadanos se sienten descontentos en como las autoridades llevan su mandato representativo. Nueve de cada 10 personas indican que ninguna autoridad las representa”, expresó ante la audiencia.

En el acto protocolar de bienvenida también estuvo el vicerrector Académico de la UCSM, Miguel Farfán, quien saludó estas iniciativas de diálogo alturado y ponderado con miras a las elecciones, que tienen como pilar el intercambio de opiniones para la elección de mejores representantes que velen por el fortalecimiento de la gobernanza.

1 Pregunta de Oriana Martínez: ¿Qué acciones se han tomado frente a la corrupción en el país y la región? Respuesta de congresista Diana Gonzales: “No pasa solo por mejorar algunas leyes. No es suficiente. Necesitamos un trabajo articulado por parte de todas las instituciones, como la Contraloría General de la República, que le toca articular adecuadamente con la fiscalía y con el Poder Judicial. No se trata solo de emitir informes, pues se tiene que comprobar fehacientemente la mala conducta de una determinada persona”. 2 Pregunta de Danery Cruz: ¿Cómo hacer que los proyectos con IA lleguen a zonas rurales? Respuesta de la gerenta regional Irina Salazar “La tecnología existe, nuestros recursos son pocos, pero no los utilizamos adecuadamente. Entonces, tenemos que optimizar lo poco que tenemos y ahí estamos desarrollando programas modulares para que esto pueda llegar a las zonas rurales. En lo que adolecemos es justamente en la capacitación del material humano, de capacitar a nuestros docentes”. 3 Pregunta de Rodrigo Pinto: ¿Con qué acciones garantiza que las obras de su gestión cuiden el ambiente? Respuesta del alcalde Víctor Rivera “Para desarrollar cualquier obra, si estamos cerca del Centro Histórico, tenemos que pedir un permiso especial del Ministerio de Cultura. Además de eso, la ficha técnica socioambiental ante la Autoridad Regional Ambiental, cumpliendo las normativas correspondientes. No podemos sobrepasar y empezar una obra sin ese mecanismo o los documentos correspondientes”. 4 Pregunta de Jhade Llamoca: ¿Ha pensado crear un fondo descentralizado de participación vecinal? Respuesta del alcalde Sergio Bolliger “Cuando llegué a la municipalidad, en Yanahuara, solo había seis juntas vecinales. Son un mecanismo efectivo de participación, porque cada barrio elige una directiva, que son sus representantes. A ellos los convocamos a la municipalidad. Al inicio había solo seis juntas vecinales; ahora tenemos más de 30. La meta es llegar, al final de la gestión, a 50 juntas vecinales”. 5 Pregunta de Flora Parra: ¿Qué propone para reducir la devolución del dinero no ejecutado por instituciones? Respuesta de la congresista Diana Gonzales “La ejecución presupuestal es un tema 100% de gestión de las autoridades. Son ellos quienes deben rendir cuentas de lo que hacen y dejan de hacer. Debo destacar la delegación de facultades y por supuesto un mecanismo que se llama Obras por Impuesto. Desde mi despacho, impulsamos la ley que fortaleció esta herramienta para el cierre de brechas sociales”. 6 Pregunta de Steve Alvarez: ¿Qué se está haciendo para mejorar los servicios de salud y atención de emergencias? Respuesta de gerenta regional Irina Salazar “Lo que se ha hecho es cubrir las atenciones en todos nuestros centros hospitalarios, en lo posible las 24 horas del día. Se ha tratado de enviar personal a todos nuestros centros de salud y nuestras postas. Además, innovando con el uso de tecnología, para las historias clínicas se va a implementar un programa para digitalizarlas”. 7 Pregunta de Miriam Choquevilca: ¿Cómo se está gestionando la recolección de residuos sólidos? Respuesta de alcalde Víctor Rivera “Es un tema que debe empezar por la educación. Por ejemplo, nosotros pasamos con el carro recogedor de basura por la calle Mercaderes a las 10 p.m., cuando los locales ya están cerrando, y procedemos a la recolección de los residuos. Pero pasada esa hora, hay otras tiendas que nuevamente botan la basura. Eso hace que tengamos que estar haciendo un repase por el mismo lugar”. 8 Pregunta de Alessandro Lazo: ¿Qué acciones tomará para que la ciudad cuente con espacios urbanos amigables? Respuesta de alcalde Sergio Bolliger “Actualmente en Magnotapa tenemos vivero y planta de compostaje. Eso nos sirve para los parques, las avenidas, las bermas centrales. Hemos recuperado 25 parques, pero hay que trabajar de la mano con los vecinos para los cuidados de los 70 que tenemos en Yanahuara. Esperemos que el tiempo y el dinero nos alcance para seguir mejorando en el cuidado de las áreas verdes”.

Pregunta de Francisco López ¿Los estados de emergencia han logrado reducir la inseguridad? Congresista Diana Gonzales “No se puede pensar que el estado de emergencia va a solucionar el problema si es que no viene acompañado de otras actividades y de un plan. Es un trabajo articulado con el gobierno regional, con Migraciones y la policía. En Arequipa, iba liderando el tema de expulsión de ciudadanos extranjeros irregulares”.

Gerenta Regional Irina Salazar “Como gobierno regional, se ha capacitado a 200 policías para un trabajo de inteligencia. A muchos de ellos los han trasladado a Lima [por su trabajo], tanto así que el gobernador regional les ha pedido que regresen a Arequipa para hacer ese trabajo tan detallado y minucioso aquí”.

Alcalde Víctor Rivera “Nosotros tenemos cerca de 20 camionetas de seguridad ciudadana. Dependiendo del hecho delictivo, el sereno puede intervenir. Entonces se hizo un convenio, se conversó con el general de la policía e hicimos lo que se denomina patrullaje integrado: en la camioneta, dos serenos y un policía”.

Alcalde Sergio Bolliger “Yo soy partidario de la mano dura. Para vencer a la delincuencia, lo primero que se tiene que conseguir es perderle el miedo al delincuente. Uno tiene que transmitirle el miedo a él, pero, por supuesto, a la par de la mano dura tienes que tener mecanismos inteligentes”.