IPAE Acción Empresarial indicó a través de un comunicado que rechaza el Proyecto de Ley N.°13087/2024 “Proyecto de ley que modifica la Ley 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec Beca 18), ya que afectaría a miles de estudiantes de todo el Perú.

El gremio recalcó que, de convertirse en ley, este proyecto afectaría a jóvenes de menores recursos al imponer que el 50 % del presupuesto de becas se destine a universidades públicas y el otro 50 % a becas en universidades privadas sin fines de lucro.

“Las becas estatales se crean para financiar la demanda educativa de los estudiantes y no la oferta de las instituciones educativas”, precisa el escrito.

Además, IPAE recalcó que las universidades públicas deberían recibir financiamiento directo del Estado mediante recursos fiscales y presupuestos oficiales que permitan ampliar el número de vacantes, en lugar de depender de becas destinadas a cubrir demandas específicas de los estudiantes.

También señalaron que dicho proyecto deja de lado sin justificación alguna a los Institutos y Escuelas de Educación Superior, pese a que el país necesita con urgencia más profesionales técnicos, tal como lo señala la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva.

Finalmente, instaron al Congreso de la República a rechazar este proyecto de ley para evitar afectar la gestión, los avances y el impacto del Pronabec, entidad que ha venido ampliando el acceso a una educación superior de calidad para jóvenes talentos en todo el país.

¿Qué dijo el jefe de la PCM?

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el Gobierno tratará de ver la manera de financiar el importante número de becas del Programa Beca 18 que fueron anunciadas por el anterior gobierno para el año 2026 y no han sido consideradas en el proyecto de la Ley de Presupuesto del año 2026.