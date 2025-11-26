A través de un comunicado, Rutas de Lima (RDL), empresa encargada del cobro de los peajes de Villa y Punta Negra en el Panamericana Sur, anunció que desde el 2 de diciembre del presente año dejaría de operar debido a que, desde el 5 de noviembre, está imposibilidad de dicha recaudación.
RDL enfatizó que, en la actualidad, la empresa ha perdido “prácticamente la totalidad de sus ingresos” y haciendo uso de manera acelerada sus reservas de caja operativa.
“RDL no está abandonando la operación, pero le es imposible seguir operando sin ingresos ni caja”, precisa el escrito.
La empresa precisó que en gastos de operación y mantenimiento por se llega a una cifra de S/.25 millones mensuales.
¿Qué operaciones realiza RDL?
RDL indicó que entre las actividades que realiza están:
- Recojo mensual de alrededor de 2.000 toneladas de basura y desmonte
- Mantenimiento del pavimento que está actualmente en curso
- Atención de emergencias viales
- Operación del Centro de Control de Operaciones
- Operación del Centro de Control del Túnel Benavides
- Mantenimiento de las barreras de seguridad operación de semáforos en la vía Panamericana Norte
- Implementación del Plan Verano en la Panamericana Sur
- Riego y mantenimiento de áreas verdes, entre otras acciones orientadas a la seguridad y mantenimiento vial.
