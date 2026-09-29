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¿Un mal arreglo o un buen pleito?

“Me preocupa que en nuestra política hayamos empezado a confundir firmeza con enfrentamiento”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Los pleitos pueden ganarse o perderse. Las negociaciones, en cambio, permiten construir soluciones". Foto: Julio Reaño
    "Los pleitos pueden ganarse o perderse. Las negociaciones, en cambio, permiten construir soluciones". Foto: Julio Reaño

    Hay una frase que, con los años, he aprendido a valorar: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y el caso de Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima me lleva nuevamente a pensar en ella. No porque crea que toda concesión sea intocable, ni porque el Estado deba renunciar a defender el interés público frente a una empresa privada, todo lo contrario. Una municipalidad tiene la obligación de fiscalizar, exigir el cumplimiento de los contratos y corregir aquello que perjudique a los ciudadanos. Pero también tiene la responsabilidad de medir las consecuencias de cada decisión que toma.

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