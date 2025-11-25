Municipio prepara plan de emergencia ante posible retiro de Rutas de Lima y refuerza control del comercio ambulatorio. (Foto: Andina)
Municipio prepara plan de emergencia ante posible retiro de Rutas de Lima y refuerza control del comercio ambulatorio. (Foto: Andina)
El alcalde de Lima, , afirmó que la Municipalidad está preparada para asumir diversos servicios en caso la empresa se retire del cobro y administración de los peajes, pese a que existe un contrato vigente que, por ahora, impide que la comuna tome control directo.

En diálogo con Canal N, señaló que la concesionaria “ha decidido retirarse” y que busca llegar a entendimientos con la comuna, aunque recordó que la empresa mantiene obligaciones contractuales. Aun así, aseguró que la Municipalidad se encuentra lista para cubrir servicios esenciales como limpieza, seguridad, atención de emergencias y traslado de accidentados.

“Vamos a dar limpieza, seguridad, estamos haciendo un plan para tener ambulancias, bomberos e incluso helicópteros”, adelantó.

Plan de reubicación de ambulantes

Sobre el reordenamiento del comercio ambulatorio en zonas críticas del Centro de Lima —como Mesa Redonda, Triángulo de Grau y otras áreas de alta congestión—, Reggiardo indicó que el está en marcha, pero enfrenta dificultades debido a la falta de terrenos disponibles. Agregó que se han iniciado conversaciones con instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Defensoría del Pueblo para identificar posibles espacios donde trasladar a los vendedores.

En cuanto a las medidas de control en el Cercado, informó que ya se han instalado 19 cámaras con inteligencia artificial en puntos estratégicos para monitorear ingresos y aforos, especialmente de cara a la . En paralelo, se ha triplicado el número de efectivos entre Policía, Fuerzas Armadas y Serenazgo.

El empadronamiento de comerciantes concluyó recientemente y entre las primeras acciones se contempla la reubicación de 800 personas con discapacidad vinculadas a Conadis en la Plaza Castañeta. Reggiardo anunció además que se activarán alertas por SMS si se detectan aforos críticos en zonas de alta concentración como Mesa Redonda, y que una conferencia de prensa detallará las medidas preventivas.

Proyecto en Parque de las Leyendas

En relación con el , el alcalde confirmó que sigue vigente el proyecto para construir un recinto de conciertos dentro de sus instalaciones. Aseguró que se trata de infraestructura moderna sin riesgos para la fauna ni el entorno, similar a experiencias aplicadas en otros países.

Recalcó que Lima necesita un espacio cerrado que minimice molestias a los vecinos y permita un manejo adecuado de eventos masivos. “Es un gran aporte en favor de la economía del parque, la cultura y la comunidad”, comentó.

El Parque de las Leyendas alcanza el carbono neutral

Durante una ceremonia oficial, el Parque de las Leyendas recibió la certificación de otorgada por Green Initiative, consolidándose como un referente ambiental en el país. Reggiardo destacó que este hito representa un avance fundamental hacia una ciudad más sostenible. La certificación indica que las dos sedes del parque —San Miguel y Huachipa— no generaron huella de carbono en 2024, tras evaluar sus emisiones directas, consumo eléctrico, transporte, insumos y productos.

Con más de 2.5 millones de visitantes al año, se convierte en el . Para la Municipalidad, este reconocimiento refuerza el compromiso institucional con la conservación de la flora y fauna y la gestión responsable del patrimonio natural y cultural de Lima.

