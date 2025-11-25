La Policía Nacional desarticuló este martes a la banda conocida como Los X-Men de Caylloma, dedicada según las autoridades a la distribución de clorhidrato de cocaína y PBC en el Centro de Lima.

La intervención se realizó en un predio del jirón Caylloma, donde agentes del orden hallaron a los presuntos implicados realizando actividades ilícitas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Entre los detenidos se encuentra Diana Rodríguez Tello, de 44 años, identificada como la supuesta cabecilla del grupo y apodada Señora X. De acuerdo con la PNP, la mujer habría dirigido la operación desde una silla de ruedas. Junto a ella fueron intervenidas otras cuatro personas, señaladas como consumidores y colaboradores que formaban parte de la estructura delictiva.

El operativo se desarrolló con apoyo de la central de videovigilancia municipal y la información proporcionada por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el constante movimiento en la vivienda. Ese seguimiento permitió a la policía documentar las entradas y salidas para proceder con la captura.

En declaraciones difundidas por Latina, Rodríguez Tello negó cualquier vínculo con los demás intervenidos y rechazó la acusación de microcomercialización.

Durante su traslado, incluso responsabilizó a los residentes del área por su detención. “Yo los he botado”, respondió ante las preguntas de los agentes, alegando que no conocía a quienes permanecían en la puerta de su domicilio.

Tras la intervención, todos los implicados fueron puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima, donde continúan las diligencias de ley.