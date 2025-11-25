A pocos días de la final de la Copa Libertadores, los primeros grupos de hinchas de Palmeiras y Flamengo ya recorren las calles de Miraflores, donde se han registrado las primeras tensiones. El incidente más reciente ocurrió en la conocida Calle de las Pizzas, donde un grupo de seguidores del Palmeiras fue atacado por barristas del Flamengo, lo que generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.
La agresión se produjo mientras ambos grupos transitaban por locales nocturnos de la calle Berlín, donde comenzaron a lanzarse botellas frente a una discoteca.
Los residentes de la zona denunciaron que la pelea se desencadenó en cuestión de segundos cuando integrantes de ambas hinchadas coincidieron en la segunda cuadra de Berlín, muy cerca del punto donde suelen concentrarse turistas y visitantes. Por redes sociales circularon videos que muestran a hinchas de ambos equipos enfrentándose con objetos contundentes, mientras se escucha la sirena de un patrullero que llegó para dispersarlos.
Según señalaron los vecinos, los policías lograron retirar a los barristas y evitar que la situación escalara, pero expresaron su preocupación porque episodios como este podrían repetirse con más intensidad conforme aumente la llegada de extranjeros en los próximos días. Solicitaron al municipio y a la Policía Nacional que refuercen la vigilancia permanente para evitar nuevos choques que pongan en riesgo a residentes, visitantes y comercios.
Final Flamengo vs Palmeiras
La final de la Copa Libertadores 2025, que enfrentará a Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental este 29 de noviembre, traerá a Lima alrededor de 50 000 turistas extranjeros, según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La llegada masiva de visitantes podría generar un impacto económico de hasta 75 millones de dólares, por lo que se espera que las autoridades tomen medidas de seguridad adicionales en zonas de alta afluencia como Miraflores, Barranco y el Centro de Lima.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
