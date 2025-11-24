La hegemonía de los equipos brasileños en Copa Libertadores, hoy logra verse reflejada mediante la disputa de una nueva final continental entre Palmeiras y Flamengo. Con respecto a este trascendental partido único que protagonizarán ambas escuadras, te contamos que previo al duelo a desarrollarse sobre el gramado del Estadio Monumental, una serie de activaciones estarán llevándose a cabo de manera programada por parte de la CONMEBOL como ente rector organizador, y aprovechando la coyuntura, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), también anuncia participación teniendo preparada la presentación de diversas experiencias.

¿CÓMO SE PREPARA PROMPERÚ PARA LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2025 QUE SE DISPUTARÁ EN LIMA?

Lima albergará una edición más de la gran final de la Copa Libertadores que organiza la CONMEBOL, así como el Fan Zone activado para vivir al máximo toda la previa al trascendental Palmeiras vs. Flamengo 2025.

De acuerdo a la información compartida por el máximo ente rector del fútbol sudamericano, entre el miércoles 26 y viernes 28 de noviembre, las puertas del Convexia Expo Center quedarán abiertas para recibir a tanto hinchas de ambos equipos brasileños como público en general que podrá disfrutar del Trophy Stand si gustan tomarse la foto soñada junto al mítico trofeo, y también gozar de estaciones interactivas gracias a PROMPERÚ.

Desde la entidad que figura adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), hoy la noticia trasciende revelándose que durante dichas jornadas previas a la disputa de la gran final de la CONMEBOL Libertadores 2025, un espacio de 64 metros cuadrados quedará habilitado a fin de fortalecer la promoción de los atributos del país mediante la denominada Marca Perú.

“La presencia institucional busca posicionar al país como un destino turístico vibrante, diverso y preparado para acoger grandes eventos internacionales, aprovechando la llegada masiva de visitantes”, remarca PROMPERÚ a través de nota de prensa donde además brinda detalles acerca de lo que ofrecerá como propuesta para promocionar destinos turísticos, y por ende, atraer a potenciales visitantes.

ESTO INCLUIRÁ LA PROPUESTA DE PROMPERÚ EN FAN ZONE ACTIVADO POR LA FINAL DE COPA LIBERTADORES 2025

“Silent Concert + Sonidos Ocultos”

- Un espectáculo musical en 8D que permitirá poder recorrer paisajes sonoros del Perú mediante audífonos especiales y visuales de destinos turísticos.

- Esta activación incluirá, además, la exploración de los sonidos naturales de los superfoods peruanos, integrados todos en una mezcla musical única.

“El Sonido del Ande Peruano”

- Una demostración a cargo de artesano especializado en cerámica sonora sobre cómo la tradición y la técnica ancestral pueden convertirse en instrumentos capaces de reproducir melodías inspiradas en los Andes.

- Según PROMPERÚ, los visitantes podrán manipular las piezas, experimentar con sus sonidos y conocer el vínculo existente con las prácticas culturales del país.

“Momento Pisco Spirit of Peru”

- Esta activación ofrecerá una explicación didáctica sobre el proceso de elaboración, variedades y tradición de la bebida bandera peruana, culminando así mediante degustación guiada que permitirá reforzar su identidad entre el público internacional.

ASÍ PUEDES INSCRIBIRTE PARA INGRESAR GRATUITAMENTE AL FAN ZONE DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Días previos a la gran final del sábado 29 de noviembre, la CONMEBOL habilitará Fan Zone en Convexia Expo Center ubicado al lado del Jockey Plaza, y de esta forma le brindará a hinchas de Palmeiras y Flamengo, y amantes del fútbol en general, la posibilidad de tomarse foto con el trofeo de la Libertadores, acceder a un mini estadio con desafíos y juegos, y todo ello sin costo alguno, pero previa inscripción realizada a través de Joinnus.

Dicha plataforma peruana ya tiene activado el destacado evento, y desde este enlace cuentas con la gran chance de registrarte e ingresar gratuitamente a las instalaciones donde tal y como lo señalamos líneas arriba, PROMPERÚ estará impulsando la marca nacional ante miles de ‘torcedores’.

Cabe resaltar, que si bien la entrada al Fan Zone de la gran final de la Copa Libertadores 2025, resulta gratuita, es importante que una vez en puerta, muestres el código QR generado por Joinnus tras inscripción online, quedando el acceso final sujeto a la capacidad máxima del recinto.