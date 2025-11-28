Cerca de un centenar de estudiantes de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa participaron en el taller de la primera audiencia universitaria que El Comercio realiza en regiones, con el apoyo técnico de IDEA internacional, cuyo objetivo es trasladar la inquietud de los jóvenes hacia las autoridades políticas.
Durante la dinámica, coincidieron en que el principal problema de la ciudad de Arequipa es el tráfico en el transporte público. Los estudiantes pertenecen a 20 carreras profesionales de la casa superior de estudios.
En un primer momento, los estudiantes debatieron con sus compañeros sobre aquello que les indigna o un problema diario. “El Estado no toma en cuenta a su población, muchas de las leyes de otros países las traen acá y piensan que van a funcionar, pero no es así”, expresó uno de los jóvenes.
Otros problemas discutidos fueron la estigmatización de la salud mental, la falta de responsabilidad en los cargos públicos, y la insensibilidad y la censura de la libertad de expresión. “No somos tan empáticos como deberíamos y eso nos deshumaniza”, dijo otro estudiante.
El representante de IDEA Internacional, Luis Egusquiza, brindó alcances sobre las competencias de los municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales y el Congreso, a fin de presentar con mayor claridad las funciones de cada entidad pública, para focalizar las inquietudes en la asamblea que tendrá lugar hoy desde las 9:00 a.m.
El evento contará, por primera vez, con la presencia de autoridades municipales y regionales, quienes deberán responder sobre temas de corrupción, gestión pública, educación, salud, medio ambiente, entre otros.