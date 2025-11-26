¿Influencers necesitarán título?: de qué trata la propuesta en el Congreso, la polémica y vacíos que presenta

De acuerdo con lo señalado en el proyecto, la iniciativa busca combatir la desinformación en redes y evitar que los usuarios sean perjudicados por contenido no verificado. La propuesta exige que quienes generen contenido especializado cuenten con un título profesional o certificación oficial, verifiquen sus fuentes y detallen si sus publicaciones son pagadas.

El proyecto también contempla sanciones que incluyen multas, inhabilitación de hasta tres años e incluso la suspensión de la actividad para quienes difundan información falsa sobre salud, alimentación o seguridad, o promuevan actos ilegales. Las infracciones serán supervisadas por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, en coordinación con Indecopi.

La propuesta del congresista Wilson Soto ha generado controversia al plantear que los influencers necesitan un título profesional para difundir información especializada en redes sociales. Foto: Congreso.

Para ejercer la actividad de creador digital (ya sea como influencer, streamer o líder de opinión) se deberán cumplir los siguientes requisitos.

Ser mayor de edad.

En caso de menores de edad, el propietario o administrador de la cuenta deberá ser mayor de edad.

Contar con un título profesional o certificado oficial que acredite especialización en el tema sobre el cual se difunde contenido, cuando este pueda afectar la vida, la salud física o mental, o el patrimonio de las personas .

. Estar inscrito en el Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital.

Las sanciones establecidas serían las siguientes.

Inhabilitación para ejercer como influencer, streamer o líder de opinión por un mínimo de 60 días calendario y un máximo de un año, según la gravedad de la infracción.

Inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un mínimo de un año y hasta tres años, dependiendo de la gravedad de la falta.

Multas de hasta 5 UIT en caso de difundir información falsa sobre el tratamiento o la curación de enfermedades.

En una entrevista con El Comercio, el congresista Wilson Soto, quien presentó el proyecto de ley que busca fiscalizar a los influencers, señaló que un creador de contenido que hable, por ejemplo, sobre temas de salud debe contar con un título en esa especialidad. “Aquellos que hablan de temas especializados deben estar especializados. Si uno quiere hablar de finanzas, debe tener algún título o certificación. Y de la misma manera con todos los influencers que comparten ciertos temas en redes”, reiteró.

El parlamentario aclaró que “no pretendemos callar las opiniones. Pero opinar es completamente distinto a informar. Cuando se informa, tiene que ser información veraz. Al informar hay que ser muy cuidadosos. El creador de contenido que lo hace debe ser un especialista en el tema”, enfatizó.

El proyecto busca combatir la desinformación mediante un registro nacional y sanciones que incluyen multas e inhabilitaciones.

Soto comentó que este proyecto está enfocado en temas informativos y de índole periodística, tales como educación, salud, finanzas, tecnología, entre otros. Añadió que respecto a contenido de entretenimiento no habría restricciones. “Los que hacen contenido de humor, comedia, moda, maquillaje, normal que hablen. Incluso quienes realizan opiniones políticas también, porque es una opinión. En este proyecto nos referimos a información”, explicó.

Respecto a los grados permitidos, el congresista remarcó que pueden ser títulos como licenciaturas o certificaciones y diplomados que acrediten que el creador de contenido es experto en el tema sobre el que informa. Además, indicó que esta iniciativa todavía no se implementará, pues debe pasar por distintas comisiones y mesas de trabajo, y, sobre todo, requerirá solicitar un espacio de debate con los influencers para conocer su opinión. “Quiero debatir con los creadores de contenido y con otros congresistas. Pero ojo, no cualquier persona puede informar; debe tener fuentes”, expresó.

Cuestiones

El abogado penalista y especialista en derechos humanos, Aaron Alemán, indicó a El Comercio que, si bien el proyecto tendría puntos positivos, como exigir que los influencers indiquen si su publicidad es pagada, no está de acuerdo con que se demande un título profesional, ya que esto limitaría e invalidaría la difusión de información de los creadores digitales. “Informar es un derecho establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los influencers también son agentes de comunicación y deben informar y opinar libremente”, señaló.

“Esto censuraría los comentarios sobre una materia de una persona que, pese a no contar con un título, la puede dominar. Además, la información y la opinión son complementarias por naturaleza. No se pueden separar. Lo que están planteando es peligroso para un Estado democrático”, agregó.

Especialistas advierten que la medida podría vulnerar la libertad de expresión y limitar la labor informativa de los creadores digitales.

Alemán también expresó su preocupación por aquellos ciudadanos de a pie que cuentan con medios digitales, pues, según dijo, esta medida podría acabar con su contenido. “Si vamos a empezar a controlar lo más básico, que es la información, y posteriormente la opinión, nos convertiremos en un país que no respeta la diversidad de corrientes y seríamos completamente dictatoriales”, opinó.

Por otro lado, el abogado constitucionalista Erick Urbina sostuvo a este Diario que el proyecto aún requiere establecer ciertos límites. “El derecho peruano protege la libertad de opinión y de información. Un título universitario no te garantiza nada en el Perú. En lo que se debería hacer mayor hincapié es en las sanciones para quienes informan de manera errónea, independientemente de si tienen título o no”, indicó.

También se refirió a la justificación del congresista, quien afirmó que este tipo de medida ya se aplica en otros países del mundo, como China. Urbina advirtió que el contexto peruano es completamente diferente. “En otros países sí existen garantías vinculadas al título universitario, pero eso no corresponde a nuestra realidad. La Constitución y el Tribunal Constitucional protegen nuestra libertad de informar, independientemente de si se cuenta con un título. Incluso está por encima del honor o la intimidad cuando se trata de asuntos de interés público. Solo hay un límite; cuando se manipula o no se corrobora la información ”, agregó.

Esta situación también ha generado mucha indignación entre los creadores de contenido, quienes sienten que serán observados e incluso limitados al abordar ciertos temas de coyuntura en sus proyectos digitales.

Influencers y abogados coinciden en que la iniciativa es excesiva y podría derivar en controles peligrosos para el debate público.

Giancarlo Velazco, creador de contenido con más de 28.000 seguidores en TikTok y fundador del proyecto digital @habla_gian, expresó su desacuerdo con la propuesta, pues “afecta la libertad de expresión y regula de manera excesiva los contenidos de información y opinión. ¿Cómo van a separar la información de la opinión en la práctica? Para los creadores, es importante informar cuando se realiza un análisis. Este tipo de barreras va a afectarnos. Además, hay muchos ciudadanos que hacen lives en la calle para sus medios independientes. ¿Cómo se regulará eso? Siento que es una ley muy peligrosa”.

Por otra parte, el creador de contenido UGC, Fabrizio Pisfil, manifestó su preocupación porque “es una medida muy desproporcionada. Si bien no se debe desinformar, amenazar con multas atenta contra la libertad de expresión. Es absurdo exigir un título universitario a un creador de contenido, mientras que para ser congresista, quien legisla, no se pide ningún estudio y los requisitos son mínimos. La exigencia académica debería empezar por nuestras autoridades”.