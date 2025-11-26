Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

¿Influencers necesitarán título?: de qué trata la propuesta en el Congreso, la polémica y vacíos que presenta
Las alarmas en redes sociales se han encendido ante la propuesta de un congresista que busca exigir que los influencers cuenten con un título profesional para difundir información en sus plataformas digitales. Wilson Soto, de Acción Popular, presentó el proyecto de ley 13313/2025-CR, que plantea regular la actividad de los creadores de contenido digital (incluidos influencers, streamers y líderes de opinión) mediante la creación de un registro nacional y la exigencia de requisitos profesionales cuando difundan información relacionada con salud, educación, seguridad, finanzas, entre otros temas.

