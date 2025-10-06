Diversos congresistas de Acción Popular (AP) presentaron su renuncia de manera irrevocable a la bancada del partido de la lampa, en medio de un llamado al orden por parte de su plenario nacional.

En primer lugar, el legislador Wilson Soto presentó su dimisión ante el vocero de dicho grupo parlamentario, Carlos Alva Rojas, alegando que la bancada “se ha apartado de los lineamientos y principios” que rigen al partido.

“En los últimos meses, la mayoría que controla la bancada ha desafiado abiertamente los acuerdos adoptados por el Plenario Nacional de nuestro partido, situación que considero inaceptable”, expresó.

Presenté mi renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular, en coherencia con los principios y el ideario del partido. Actuaremos en respeto al mandato del Plenario Nacional.@AccionPopular pic.twitter.com/rKT61GryzL — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) October 6, 2025

Otra renunciante es la parlamentaria Silvia Monteza. En su oficio dirigido a Alva Rojas, argumentó que la mayoría que dirige a la bancada “se ha distanciado de la línea política y ética” que define a AP, generando un “quiebre” con los acuerdos y directrices de su plenario nacional.

“Lamentablemente, en los últimos tiempos, he observado con creciente preocupación cómo la mayoría que dirige la bancada se ha distanciado de la línea política y ética que nos define. Esta situación ha generado un quiebre con los acuerdos y directrices emanados del Plenario Nacional de nuestro partido, organismo al que nos debemos”, acotó.

🔴🇵🇪 De acuerdo a nuestros principios democráticos y acuerdos partidarios, hemos presentado nuestra renuncia a la bancada de @ApBancada. Esta es una nueva etapa para consolidar la transparencia y decencia en #AcciónPopular pic.twitter.com/Cjz5UeIEeB — Congresista Silvia Monteza (@SilviaMontezaAp) October 6, 2025

Como se recuerda, el plenario nacional del partido Acción Popular otorgó un plazo de 48 horas para que los congresistas de su bancada renuncien al actual grupo parlamentario y constituyan uno nuevo.

En un comunicado, señalaron que el nuevo grupo parlamentario no debe contar con la participación de militantes expulsados ni sancionados por considerar que “vienen afectando la imagen del partido”.

Asimismo, advirtió que quienes no acaten el acuerdo serán sometidos a proceso disciplinario conforme a los estatutos, quedando impedidos de postular a cualquier cargo en las Elecciones Generales de 2026.

Con esta medida, Acción Popular busca reordenar su representación en el Congreso y marcar distancia de los actos que habrían comprometido su integridad institucional en los últimos meses.

El partido, que afronta una etapa de división interna, busca recomponer su imagen de cara al proceso electoral del 2026.

De este modo, la nueva bancada que se formaría será de Acción Popular. Quienes quedarían fuera sería los congresistas implicados en el ‘Caso Los Niños’ y que aún integran el grupo parlamentario.

Ellos son Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Ilich López, Luis Aragón, Hilda Portero y la propia Silvia Monteza.

Por este hecho, en julio pasado la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tres exministros y más de 20 congresistas.