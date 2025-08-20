Un grupo de congresistas de Acción Popular solicitó que Elvis Vergara Mendoza sea retirado como miembro y presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, al considerar que su designación no fue acordada en bancada.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 117-2025-2026-CR, dirigido al vocero del grupo, Carlos Enrique Alva Rojas, y firmado por los legisladores Luis Aragón, Silvia Monteza, Leslye Lazo, Wilson Soto y Hilda Portero.

En el documento, los parlamentarios precisaron que “en la última reunión de bancada, llevada a cabo el 5 de agosto, no se abordó ningún punto relativo a la designación de miembros y presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, no existiendo acuerdo de bancada que respalde dicha elección”.

Asimismo, reiteraron la solicitud de convocatoria a una reunión extraordinaria para tratar temas pendientes. Entre ellos, resolver la apelación del congresista Raúl Doroteo contra el informe disciplinario que dispuso su expulsión.

El oficio también plantea “la designación de representantes para las presidencias de las tres comisiones especiales del Congreso de la República de la bancada de Acción Popular” y la “evaluación del personal de la bancada”.

Otro de los puntos planteados es el análisis de la situación de Vergara “respecto a la conducción de tres comisiones, considerando los recientes señalamientos mediáticos y el impacto que estos generan en la imagen de nuestra organización parlamentaria”.

Finalmente, los legisladores firmantes remarcaron que, “por la trascendencia de los asuntos expuestos, reiteramos se sirva atender la presente solicitud”.