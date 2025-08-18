Durante la presentación de logros alcanzados por el Ministerio del Ambiente (Minam), la presidenta Dina Boluarte afirmó que el legado de su gobierno “no será una página más de corrupción”.

En su intervención, Boluarte Zegarra aseguró que su gestión “no registra ningún acto de corrupción” y así se mantendrá hasta el 28 de julio del 2026, cuando le toque entregar el mandato a su sucesor en el cargo.

“Lo más importante es que avanzamos sin registrar ningún acto de corrupción, construimos sin robarle un solo sol al pueblo peruano y así nos mantendremos hasta el 28 de julio del próximo año, fecha en la que entregaremos el gobierno a la próxima gestión con las manos limpias”, expresó.

“El legado de mi gobierno no será una página más de corrupción, el legado de esta presidenta andina será haber destrabado las obras largamente postergadas, devolviendo la confianza y la esperanza en el futuro de nuestra patria”, agregó.

La jefa de Estado insistió en que su Gobierno no habla “con falsas esperanzas ni de juramentos incumplidos que marcaron gestiones anteriores” y viene dando “pasos firmes y decididos” para que el Perú avance hacia el “verdadero desarrollo”.

“Estas son nuestras verdades, no las estamos inventando porque estamos conscientes que trabajamos con convicción y por amor a la patria, y por encontrar el desarrollo y cambiar la calidad de vida a nuestros hermanos de la costa, de la sierra, de la selva. Estas son las verdades, los números, las imágenes. Si les incomoda, bueno. Entiéndanse ustedes mismos”, subrayó.

“Como la primera mujer presidenta de la república, no me voy a detener un instante en esas distracciones. Estamos trabajando por el país. Lo que otros gobernantes no hicieron en cinco años de gestión, nosotros en tres años y seis meses vamos a marcar la gran diferencia, aunque a esos poquitos les duela”, añadió.

Finalmente, Dina Boluarte anunció que en la próxima semana presentará los avances alcanzados por otro ministerio.

“La próxima semana estaremos regresando con más información y con otro ministerio para informarles a todos ustedes que seguimos chambeando y no nos detenemos”, sentenció.

Al igual que en la inauguración de la Escuela Bicentenario Institución Educativa N° 2028 Peruano Británico, en el distrito de San Martín de Porres, tampoco convocatoria de prensa por parte de la Presidencia de la República.

El evento oficial, transmitido exclusivamente por el canal del Estado, TV Perú, se llevó a cabo un día después de difundirse la última encuesta de Datum, que le otorga un 96 % de desaprobación a Dina Boluarte y apenas un 3 % de respaldo.