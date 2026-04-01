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Cambios en el Senado

“Un Senado fraccionado también constituye un riesgo para un Ejecutivo, con o sin mayoría parlamentaria”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La reciente interpretación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la valla electoral para el Senado cambia las reglas de juego para los partidos políticos en contienda, pero podría darnos una composición sin tanta fragmentación.

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