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¿Xanadu o déjàvu?

“El reto de Sánchez será tratar de convencer de su disposición a proteger el modelo económico y honrar los contratos firmados por el país a alguien más que a Pedro Francke”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    Pedro Francke asegura que en el equipo de Roberto Sánchez no está Antauro Humala.
    Pedro Francke asegura que en el equipo de Roberto Sánchez no está Antauro Humala.
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    En su desganado intento por conquistar votos fuera de su núcleo duro, Roberto Sánchez anunció que Pedro Francke “está asumiendo la coordinación del equipo económico” de Juntos por el Perú.

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