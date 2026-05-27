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El factor Congreso

“Ninguna fuerza política ha sido capaz de establecer alguna crítica a la labor del actual período congresal, y ese es quizás el principal error hasta la fecha”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    En una segunda vuelta con cifras de intención de voto tan ajustadas, cada factor cuenta. Por lo visto de la campaña hasta ahora, y sobre todo después del debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, el Congreso se constituirá en un punto determinante de las narrativas para captar los votos de los indecisos. La clave está en cuál de los dos equipos sepa construir mejor su discurso, sobre todo en torno al último período unicameral que nos deja en julio próximo.

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