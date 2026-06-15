Resumen
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En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el virtual diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular) afirmó que en el próximo Congreso bicameral 2026-2031 los “puentes de diálogo siempre van a estar tendidos” con las demás fuerzas políticas.
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