Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diethell Columbus es virtual diputado de Fuerza Popular. (Foto: Archivo GEC)
Diethell Columbus es virtual diputado de Fuerza Popular. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el virtual diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular) afirmó que en el próximo Congreso bicameral 2026-2031 los “puentes de diálogo siempre van a estar tendidos” con las demás fuerzas políticas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.