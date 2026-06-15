En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el virtual diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular) afirmó que en el próximo Congreso bicameral 2026-2031 los “puentes de diálogo siempre van a estar tendidos” con las demás fuerzas políticas.

Tras recordar su paso por el Congreso complementario 2020-2021, indicó que en su caso, le tocará buscar “puentes de diálogo” con otros diputados que piensan diametralmente opuesto al fujimorismo.

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“A nivel personal, conozco a muchos de los diputados y senadores de otros grupos políticos que han sido virtualmente elegidos, con los cuales incluso hemos compartido en alguna oportunidad escaños y los puentes de diálogo siempre van a estar tendidos”, expresó.

“No es la primera vez que en mi caso personal me toca buscar puentes de diálogo con personas que piensan diametralmente opuesto a nosotros”, agregó Columbus.

El integrante de Fuerza Popular también indicó que la prioridad es buscar coincidencias con otras bancadas para analizar medidas ante la proximidad del Fenómeno El Niño y buscar soluciones para el sur del país.

“El tema es que nosotros nos vamos a enfocar en las coincidencias que tengamos con las demás fuerzas políticas para ver cómo vamos a enfrentar El Niño que se nos viene, cómo vamos a hacer para llevar realmente soluciones a los hermanos del sur del país”, subrayó.

“No solamente estamos hablando del tema de seguridad, sino solucionar problemas estructurales como la pobreza, el tema del desempleo”, sentenció.