Walter Ayala, aliado del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional del Poder Judicial contra una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al voto de los peruanos en el exterior.

Según el documento al que accedió este Diario, el exministro pidió que se declare nula e inaplicable la Resolución Jefatural N° 000090-2026UN/ONPE del 29 de mayo de 2026, que aprobó los “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero - Segunda Elección Presidencial 2026”, por considerar que ha sido emitida en “flagrante violación del principio de intangibilidad electoral”.

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Asimismo, Ayala Gonzales pidió que se declare la “nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento electoral” desarrollado en el extranjero durante la segunda vuelta del pasado 7 de junio.

Esto incluye la instalación, sufragio, escrutinio y cómputo de votos en todas las mesas de sufragio instaladas en el exterior, así como la transmisión, recepción, digitalización y publicación de los resultados provenientes de dichas mesas.

Igualmente, pidió que queden sin efecto jurídico las actas observadas y no observadas correspondientes a los distritos electorales consulares de Estados Unidos, Argentina, y cualquier otra circunscripción donde se aplicaron los lineamientos impugnados.

Del mismo modo, planteó que se ordene a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que excluyan del cómputo general todos los votos emitidos en el extranjero bajo los lineamientos impugnados por supuestamente “carecer de las garantías constitucionales de transparencia, fiscalización e inviolabilidad de la cadena de custodia”.

Así, su pedido se enmarca en que al momento de proclamar los resultados finales de la segunda vuelta se declare la nulidad exclusiva de la votación en el exterior por vicio estructural (vulneración de la intangibilidad electoral y ruptura de la cadena de custodia).

En ese sentido, el exministro del gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) propuso que se realice la proclamación del resultado final únicamente con los votos emitidos en territorio nacional.

Respecto a las valijas diplomáticas procedentes de Argentina y las demoras en la recepción de actas de Estados Unidos, planteó que se declare que su llegada extemporánea ha “vulnerado el derecho de defensa de las organizaciones políticas al hacer materialmente imposible el ejercicio oportuno de los recursos de nulidad previstos en la ley en ambos distritos electorales”.