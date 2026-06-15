Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Walter Ayala fue ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo y ha sido uno de sus abogados tras el golpe de Estado. (Foto: Andina)
Walter Ayala fue ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo y ha sido uno de sus abogados tras el golpe de Estado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Walter Ayala, aliado del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional del Poder Judicial contra una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al voto de los peruanos en el exterior.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.