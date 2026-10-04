Las elecciones para regidores y alcaldes se llevaron a cabo este domingo 4 de octubre. Foto: GEC
Las elecciones para regidores y alcaldes se llevaron a cabo este domingo 4 de octubre. Foto: GEC
Por Redacción EC

Un total de 20 de las 25 regiones del Perú irán a una segunda vuelta electoral tras los comicios celebrados este domingo 4 de octubre. Las cifras de Datum Internacional difundidas por América Multimedia a boca de urna dan una muestra de qué jurisdicciones no tuvieron candidatos con más de 30% de votos válidos.

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