Un total de 20 de las 25 regiones del Perú irán a una segunda vuelta electoral tras los comicios celebrados este domingo 4 de octubre. Las cifras de Datum Internacional difundidas por América Multimedia a boca de urna dan una muestra de qué jurisdicciones no tuvieron candidatos con más de 30% de votos válidos.

La medición de la empresa encuestadora mostró una amplia fragmentación del voto popular en todo el territorio nacional. Diversos movimientos regionales y agrupaciones políticas nacionales disputaron la preferencia ciudadana en una contienda muy apretada.

El informe completo de Datum abarcó encuestas aplicadas a electores a la salida de los principales locales de sufragio. El margen de error de la muestra varió entre 3% y 4% según la circunscripción evaluada.

Posible segunda vuelta en 20/25 regiones. Mira el detalle completo de las encuestas a boca de urna https://t.co/w4Hf3zaTCq #Elecciones #ERM2026 #FlashElectoral — Datum Internacional (@DatumPeru) October 4, 2026

Regiones que van a segunda vuelta según boca de urna de Datum

En el sur del país, las regiones de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna deberán acudir al balotaje tras no superar el umbral legal. Según Boca de urna, Fuerza Arequipeña enfrenta a Ahora Nación en Arequipa, Podemos Perú mide fuerzas con Libertad Popular en Ayacucho, Alianza para el Progreso compite contra Perú Primero en Huancavelica, Kausachun rivaliza con Acción Popular en Moquegua, ASI - Juntos por el Perú disputa el liderazgo con Partido País Para Todos en Puno, y Alianza para el Progreso choca con Ahora Nación en Tacna.

El norte concentra siete contiendas pendientes en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes. Las proyecciones señalan disputas entre Somos Perú y Victoria Amazonense en Amazonas, Somos Perú y Cajamarca Renace en Cajamarca, Podemos Perú y Somos Perú en La Libertad, Somos Perú y Fuerza Popular en Lambayeque, Alianza para el Progreso y Somos Perú en Piura, Avanza País y Renovación Popular Perú en San Martín, y Fe en el Perú frente a Acción Popular en Tumbes.

En el centro del territorio nacional, los electores de Áncash, Huánuco, Ica, Junín y Lima Provincias volverán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales. Los cómputos iniciales colocan en competencia directa a Podemos Perú con Alianza para el Progreso en Áncash, Partido País Para Todos con Perú Primero en Huánuco, Somos Perú con Acción Popular en Ica, Podemos Perú con Alianza para el Progreso en Junín, y Alianza Renovación Popular y Toro con Somos Perú en Lima Provincias.

La Amazonía completa la nómina de los 20 regiones con segunda vuelta con las proyecciones de Loreto y Ucayali. Alianza para el Progreso disputa la gobernación con Somos Perú en Loreto, mientras Somos Perú enfrenta a Renovación Popular Perú en Ucayali para definir la jefatura regional en la jornada del 29 de noviembre.

Regiones sin segunda vuelta según Datum

Solo cinco gobiernos regionales definieron a su virtual ganador en esta primera jornada del proceso democrático según la boca de urna de Datum. Dichos candidatos superaron la barrera legal mínima con el respaldo directo de sus electores en las urnas.

Estas jurisdicciones son Apurímac (Progresemos con 40.2%), Callao (Renovación Popular con 55.7%), Cusco (Venceremos 33.7%), Madre de Dios (Ahora Nación 47%) y Pasco (Frente Esperanza 2021 con 31.6%).

Los organismos electorales iniciaron el procesamiento de las actas y la resolución de eventuales observaciones. Los Jurados Electorales Especiales fijaron el 28 de octubre como fecha límite para los recuentos públicos de votos.

Segunda vuelta regional según norma electoral

Las normas electorales exigen este balotaje en aquellas regiones donde ninguna lista de gobernador alcance el 30% de los votos válidos. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la fecha del 29 de noviembre para que las dos candidaturas más votadas definan el liderazgo regional en las urnas.