La vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Grecia Rentería, informó que aún están pendientes de recuento de votos un total de 175 actas provenientes de los diferentes jurados electorales especiales.

Asimismo, indicó que sumaron en total 1661 actas observadas y hasta el momento ya fueron resueltas 1493 actas de ellas.

El órgano electoral -explicó- viene realizando este lunes el recuento de votos provenientes de Asunción (Paraguay), Washington (EE.UU.) y Florencia (Italia). Son 12 las audiencias que realizan el recuento de votos de las actas provenientes específicamente del extranjero.

“El proceso de recuento de votos le da más énfasis a nuestro sistema electoral garantista porque necesitamos que cada voto cuente. Del exterior tenemos el recuento de Asunción, Washington y Florencia. En este momento el JNE está con el recuento de votos de Lima Centro 2”, dijo en conferencia de prensa.

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Grecia Renteria, vocera del JNE: Nuestro plazo máximo de proclamación sería mediados de julio



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Proclamación en julio

Rentería también explicó que la proclamación final de resultados de la segunda vuelta presidencial sería a mediados de julio, debido a que se trata de un proceso riguroso.

“Nuestro plazo máximo de proclamación sería a mediados de julio porque el recuento de votos tiene un proceso: Después que se da el acta observada llega al jurado electoral especial (respectivo). En caso no se supere el cotejo nosotros pedimos a la ODPE que nos remita la cédula de votación. Cuando nos remiten las cédulas convocamos a audiencia de recuento de votos que son mínimo tres días”, explicó.

“Hacemos la audiencia de recuento de votos, sale el acta de audiencia y esta resolución tienen que quedar firme porque tenemos tres días para que las organizaciones políticas apelen”, agregó.

En cuanto a los pedidos de nulidad realizados tanto por Fuerza Popular como Juntos por el Perú, dijo:

“De los pedidos de nulidad, tenemos diferentes que se han dado en el exterior como el interior. La nulidad se puede dar en la mesa de votación o ante e jurado electoral especial. En la mesa de votación se da cuando el personero de mesa evidencia que la mesa ha sido instalada donde no debía o ha existido cualquier irregularidad. Y ante el jurado electoral especial, el personero legal cuando prueba que ha mediado cohecho u otro tipo de delito”, dijo.

Cero irregularidades

La vocera del órgano electoral también fue consultada sobre los cuestionamientos por parte del candidato Roberto Sánchez acerca de que se habrían cambiado las reglas en lo relacionado al conteo de votos en el exterior.

“ONPE es la oficina encargada de la organización del proceso y del conteo de votos, nosotros somos recuento de votos, actas observadas. En caso haya una situación irregular, corresponde que presenten el pedido ante el JEE y el pleno se pronunciará de corresponder”, dijo.

Además, aseguró que desde el Jurado Nacional de Elecciones no han encontrado las “irregularidades” que Sánchez afirma que existieron.

“No hemos encontrado ninguna irregularidad señalada”, concluyó.