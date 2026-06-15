Resumen

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JEE Lima Centro 2. Audiencia de recuento de votos. Ve las actas del exterior. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
JEE Lima Centro 2. Audiencia de recuento de votos. Ve las actas del exterior. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

La vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Grecia Rentería, informó que aún están pendientes de recuento de votos un total de 175 actas provenientes de los diferentes jurados electorales especiales.

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