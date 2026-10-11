Esta es la fecha oficial de la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026 en el Perú, según el JNE

Al menos 15 regiones del Perú podrían definir a sus próximos gobernadores en una segunda vuelta electoral. Ante este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció la fecha para esta nueva jornada de votación, que se realizará en aquellas jurisdicciones donde ninguna de las fórmulas participantes alcance al menos el 30% de los votos válidos.

A través de un acuerdo publicado este sábado, el pleno del JNE oficializó la fecha de la segunda elección regional y señaló que solicitará a la presidenta de la República que convoque formalmente a estos comicios, de acuerdo con las normas vigentes.

¿Cuándo se realizará la segunda vuelta de Elecciones Regionales 2026?

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el domingo 6 de diciembre de 2026 como la fecha para la segunda vuelta regional, que se llevará a cabo en las regiones donde ninguna fórmula de candidatos obtenga al menos el 30 % de los votos válidos.

Al menos 15 regiones podrían definir a sus próximos gobernadores en una segunda vuelta, según las proyecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Estas regiones serían Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, aunque la relación podría variar, de acuerdo a la forma en que se resuelvan las actas impugnadas ante los JEE.

Cabe señalar que, inicialmente, el pleno del JNE había previsto realizar la segunda vuelta regional el domingo 29 de noviembre. Sin embargo, esta decisión generó discrepancias con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que manifestó su oposición a dicho cambio.

Asimismo, el pleno del JNE solicitó a la ONPE tomar las acciones necesarias para asegurar el desarrollo de la segunda vuelta regional, desde la organización y distribución de los materiales electorales hasta su posterior retiro y el procesamiento oportuno de los resultados.

Además, el organismo electoral pidió a sus distintas dependencias y a los Jurados Electorales Especiales agilizar los procedimientos administrativos y legales relacionados con estos comicios, a fin de facilitar la proclamación de los candidatos que resulten elegidos dentro de los plazos previstos.

Así podrás cobrar el pago como miembro de mesa a través del Link de la ONPE que está habilitado

Después de cumplir con la extensa jornada electoral del domingo 4 de octubre, los miembros de mesa ya pueden pensar en recibir la compensación económica de S/. 165 otorgada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, antes de acercarse a cobrar, existe un paso que no se puede omitir. El registro en la plataforma oficial de la entidad se convierte en el requisito indispensable para acceder al beneficio. Tanto quienes opten por recibir el dinero de manera digital como aquellos que prefieran acudir a una ventanilla deberán completar este proceso. Así, el camino hacia los S/. 165 comienza frente a una pantalla.

El trámite se realiza a través de la plataforma habilitada por la ONPE: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/ para los miembros de mesa que cumplieron su función durante los comicios. Allí, los beneficiarios deberán registrarse antes de elegir la modalidad mediante la cual recibirán la compensación. La alternativa digital permite esperar el depósito, mientras que el cobro presencial lleva al beneficiario directamente a una ventanilla. En ambos casos, el registro previo es obligatorio y marca el inicio del procedimiento. Después del esfuerzo realizado durante la jornada electoral, completar este paso será clave para recibir el pago.