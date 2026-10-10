Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.( Foto: JNE)
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.( Foto: JNE)
Por Redacción EC

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) modificó mediante acuerdo del 7 de octubre la fecha de la segunda vuelta regional y fijó los comicios para el 6 de diciembre. La máxima instancia electoral acogió la solicitud de reconsideración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que dejó sin efecto la jornada prevista para el 29 de noviembre.

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