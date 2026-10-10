El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) modificó mediante acuerdo del 7 de octubre la fecha de la segunda vuelta regional y fijó los comicios para el 6 de diciembre. La máxima instancia electoral acogió la solicitud de reconsideración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que dejó sin efecto la jornada prevista para el 29 de noviembre.

Las autoridades fundamentaron la variación del cronograma en la alta complejidad logística que demandará el despliegue del material hacia los locales de sufragio. El JNE estimó que las circunscripciones con balotaje superarán los registros de procesos electorales anteriores.

El acuerdo institucional consideró los posibles riesgos meteorológicos vinculados con el fenómeno El Niño para el traslado terrestre y aéreo de las cédulas de votación. El nuevo plazo asegura un margen adecuado para el sufragio popular y el posterior repliegue de las ánforas hacia los centros de cómputo.

La resolución del tribunal requirió a la ONPE la adopción oportuna de medidas operativas para cumplir los hitos de la jornada electoral. Asimismo, el colegiado notificó la decisión a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

Los magistrados dispusieron cursar comunicación a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para que emita el decreto de convocatoria correspondiente. El tribunal supremo priorizó la predictibilidad y la continuidad del proceso con el propósito de garantizar certeza a los electores.

La reprogramación permitirá tramitar con celeridad las actas observadas y proclamar a los vencedores antes del inicio del periodo legal de funciones. Los jurados especiales mantendrán turnos continuos para resolver las impugnaciones dentro de los plazos reglamentarios.

¿Qué regiones van a segunda vuelta?

La Ley de Elecciones Regionales establece que una fórmula requiere al menos el 30% de los votos válidos para triunfar en primera vuelta. Si ninguna lista alcanza dicho umbral mínimo, las dos candidaturas con mayor votación compiten en una segunda elección.

La normativa precisa que el gobernador y el vicegobernador resultan electos de manera conjunta por sufragio directo para un mandato de cuatro años. Los ciudadanos de los departamentos en disputa acudirán a las urnas el 6 de diciembre para definir a sus autoridades gubernamentales definitivas.