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Sensatez y sentimiento

“En el plano del ejercicio del poder, el diálogo es el motor de la democracia”.

    Rolando Luque Mogrovejo
    Por

    Exadjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo

    rluque12@comercio.com.pe

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    Pongámonos en la situación más probable, que Fuerza Popular gane las elecciones. ¿Qué posibilidades tiene el diálogo político y social? ¿Es viable sedimentar un entendimiento mínimo entre partidos, organizaciones sociales, regiones y hasta individuos encrespados por el resultado electoral? Creo que debemos recordar algo básico: el diálogo es, en el plano humano, la expresión mayor de la dignidad de la persona. Socialización y lenguaje son las señas de identidad de nuestra especie que explican su ubicación en la cima del reino animal. Así que, cuando la Constitución en su artículo primero se refiere a la dignidad de la persona humana, está colocando como premisa de todo el sistema jurídico-político un valor del que se desprenden todos los derechos fundamentales, la organización política que los defenderá y, desde luego, el diálogo como mecanismo de reconocimiento mutuo y tratamiento de las diferencias.

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