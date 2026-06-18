El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Un país digital atrapado en una industria analógica?

“Pero la inteligencia artificial no llega sola ni cae pareja. Premia la precisión y la velocidad, y castiga el trabajo repetitivo”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La semana pasada, mientras la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) celebraba, en la Semana de la Industria, un legado de 130 años, en su foro central quedó flotando una pregunta incómoda: si los peruanos usamos inteligencia artificial con gran interés –somos los séptimos en Latinoamérica, según Cepal–, ¿por qué nuestras industrias aún no dan el real salto?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.