¿Un país digital atrapado en una industria analógica?

La semana pasada, mientras la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) celebraba, en la Semana de la Industria, un legado de 130 años, en su foro central quedó flotando una pregunta incómoda: si los peruanos usamos inteligencia artificial con gran interés –somos los séptimos en Latinoamérica, según Cepal–, ¿por qué nuestras industrias aún no dan el real salto?

El reto de la adopción tecnológica plantea un trade-off a la industria nacional. A saber, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, nos ubicamos como líderes regionales en intensidad de uso de la IA. Además, el 65% de profesionales ya la usa en el trabajo, por encima de Chile y Argentina, y siete de cada diez pagos digitales pasan por billeteras digitales. El ciudadano peruano, ese autodidacta persistente, ya vive en el futuro.

Nuestra industria, en cambio, todavía hace las cuentas en libretas de papel u hojas sueltas: apenas el 38% de la manufactura ha adoptado la IA –la cifra más baja entre los sectores productivos–, y dos tercios de quienes dicen usarla en el trabajo suelen pedirles cosas a las IA generativas –del tipo ChatGPT–, como quien consulta a Google o le pregunta al sobrino que “sabe de computadoras”.

Esa brecha entre un consumidor adelantado y una industria rezagada podría parecer una mala noticia. Pero también podría ser un disparador, si el reto capitaliza las fortalezas existentes. En un país de early adopters, la demanda ya existe; falta que la oferta productiva la alcance. Y ahí la IA deja de ser un juguete para volverse palanca: el Ceplan, con estimados del BID, calcula que, con una alta adopción de la IA, el PBI podría duplicarse y la productividad triplicarse hasta 7,3% al 2030. No es poca cosa para una economía cuya productividad total de factores le restó 1,9 puntos al PBI entre el 2020 y el 2023.

Pero la inteligencia artificial no llega sola ni cae pareja. Premia la precisión y la velocidad, y castiga el trabajo repetitivo: los que hoy se afanan haciendo tablas en una plantilla de Excel verán su tarea hecha por un algoritmo, pronto y en secuencia. Y el empleo que sobreviva será el que aporte criterio, no el que copie y pegue.

Eso desatará una hipercompetencia que ya no se ganará ni siquiera implementando muchos miles de dólares en tokens –la unidad mínima de información que procesa una IA–, si no empezamos a afanarnos en formar trabajadores con habilidades más evolucionadas. Nuestra industria necesita más procesos automatizados, mucha Big Data, pero, sobre todo, mucha gente capaz de interactuar adecuadamente con la IA.

Sin esos tres ingredientes, el crecimiento será disparejo: las industrias que ya se digitalizaron despegarán, y las demás mirarán el cohete desde la tribuna, para nunca más verlo volver. Hoy, el 62% de los profesionales vinculados a la innovación ya estudia o implementa IA, pero solo el 37% de las organizaciones capacita a su gente. Allí está el cuello de botella.

A 130 años de celebrar la presencia de la SNI, el desafío no está en crear demanda para la IA, porque tenemos un consumidor local que ya se subió a esa ola. El reto está en lograr que la industria local alcance a un país que decidió ser digital antes que ella y en permitirles a los peruanos dejar de ser buenos “recurseros digitales” para convertirse en mejores trabajadores de la economía de la IA.