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Causas y azares

“El Congreso bicameral por instalarse en julio, donde el virtual partido de gobierno solo cuenta con un tercio de la representación, quizá sea la mejor garantía de que más estropicios son menos probables”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La inminente victoria de Keiko Fujimori ha activado diversos temores, algunos sustentados en hechos del pasado, otros más imaginados. Lo cierto es que, difícilmente, alguno de los escenarios apocalípticos que se plantean ocurra.

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