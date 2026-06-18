Cuando las ofensas destruyen el matrimonio: la injuria grave como causal de divorcio

El matrimonio es una institución que se sostiene no solo en el amor, sino también en el respeto, la confianza y la consideración entre los esposos. Aunque es natural que existan diferencias y discusiones, hay situaciones en las que las agresiones verbales o los actos humillantes cruzan un límite y terminan afectando profundamente la dignidad de uno de los cónyuges. Para estos casos, el Código Civil peruano contempla el divorcio por la causal de injuria grave.

Esta figura legal busca proteger a quien es víctima de ofensas que exceden los conflictos cotidianos de la vida en pareja. No se trata de un comentario desafortunado o de una discusión aislada, sino de conductas que lesionan el honor, la autoestima o la reputación del otro esposo y que hacen que la convivencia resulte intolerable.

Las injurias pueden manifestarse de muchas formas. Insultos constantes, burlas humillantes, descalificaciones permanentes, acusaciones falsas o expresiones ofensivas realizadas en público pueden afectar seriamente la estabilidad emocional de una persona. Cuando estas conductas son reiteradas o tienen una especial gravedad, pueden justificar la disolución del matrimonio por la vía judicial.

Un aspecto importante es que no existe una lista de palabras o acciones que automáticamente constituyan injuria grave. Cada caso debe analizarse según sus propias circunstancias. El juez evaluará el contexto en el que ocurrieron los hechos, la intensidad de las ofensas, la frecuencia con que se produjeron y el impacto que tuvieron en la relación matrimonial.

Por ejemplo, no es lo mismo una discusión ocasional motivada por un conflicto específico que una conducta permanente de humillación o desprecio dirigida a menoscabar la dignidad del otro cónyuge. La diferencia radica en que la injuria grave rompe el respeto que debe existir dentro del matrimonio y convierte la convivencia en una situación insostenible.

En estos procesos, las pruebas desempeñan un papel fundamental. Hoy en día es común que muchas ofensas queden registradas en conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales. Asimismo, los testimonios de familiares, amigos o personas que hayan presenciado los hechos pueden resultar determinantes para acreditar la existencia de la injuria.

La importancia de esta causal también refleja un cambio en la forma de entender la violencia dentro del hogar. Durante muchos años se prestó mayor atención a las agresiones físicas, dejando en un segundo plano el daño psicológico que producen las humillaciones y los ataques verbales. Sin embargo, la experiencia demuestra que las palabras también pueden dejar profundas heridas emocionales y afectar seriamente la salud mental de quien las recibe.

Por ello, la legislación reconoce que la dignidad de la persona merece protección dentro del matrimonio. Ningún cónyuge está obligado a soportar ofensas permanentes que destruyan su autoestima o afecten su integridad emocional.

El divorcio por injuria grave no busca sancionar simples desacuerdos propios de la convivencia, sino ofrecer una salida legal cuando el respeto ha desaparecido por completo. En una relación de pareja, el trato digno debe ser una regla permanente. Cuando este principio se rompe por humillaciones o agravios de especial gravedad, el ordenamiento jurídico brinda la posibilidad de poner fin al vínculo matrimonial y permitir que ambas personas continúen sus vidas en un entorno de mayor tranquilidad y respeto.

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