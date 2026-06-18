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Cuando las ofensas destruyen el matrimonio: la injuria grave como causal de divorcio

El matrimonio debe desarrollarse en un ambiente de respeto y consideración mutua. Cuando las ofensas son tan graves que hacen imposible la convivencia, la legislación peruana permite solicitar el divorcio por la causal de injuria grave.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Aunque es natural que existan diferencias y discusiones, hay situaciones en las que las agresiones verbales o los actos humillantes cruzan un límite y terminan afectando profundamente la dignidad de uno de los cónyuges Foto: Referencial
Aunque es natural que existan diferencias y discusiones, hay situaciones en las que las agresiones verbales o los actos humillantes cruzan un límite y terminan afectando profundamente la dignidad de uno de los cónyuges Foto: Referencial

El matrimonio es una institución que se sostiene no solo en el amor, sino también en el respeto, la confianza y la consideración entre los esposos. Aunque es natural que existan diferencias y discusiones, hay situaciones en las que las agresiones verbales o los actos humillantes cruzan un límite y terminan afectando profundamente la dignidad de uno de los cónyuges. Para estos casos, el Código Civil peruano contempla el divorcio por la causal de injuria grave.