El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Lo que está en juego: no perdamos el norte

“Hoy la decisión que está en juego es la permanencia del sistema democrático”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En febrero de este año se publicó en España un libro en el que diversos pensadores, bajo la coordinación del profesor Armando Zerolo, analizan la crisis de identidad que la derecha atraviesa.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.