1926: Información sobre la radio

A los muchos triunfos que ha tenido la estación AOX de Lima con sus transmisiones a larga distancia, viene a agregarse hoy el de haber sido oída en la República de Colombia, población de Tuluá, en el Valle del Cauca. La confirmación llegó a través de una carta del señor don Manuel Orozco Patiño, quien dio cuenta de la recepción del servicio de radiodifusión y recomendó, siguiendo lo sostenido por los filólogos españoles, que en castellano se le diga a esta actividad “peritelefonía”.

A los muchos triunfos que ha tenido la estación AOX de Lima con sus transmisiones a larga distancia, viene a agregarse hoy el de haber sido oída en la República de Colombia, población de Tuluá, en el Valle del Cauca. La confirmación llegó a través de una carta del señor don Manuel Orozco Patiño, quien dio cuenta de la recepción del servicio de radiodifusión y recomendó, siguiendo lo sostenido por los filólogos españoles, que en castellano se le diga a esta actividad “peritelefonía”.