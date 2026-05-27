1926: Información sobre la radio

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    Hace 100 años
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    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    A los muchos triunfos que ha tenido la estación AOX de Lima con sus transmisiones a larga distancia, viene a agregarse hoy el de haber sido oída en la República de Colombia, población de Tuluá, en el Valle del Cauca. La confirmación llegó a través de una carta del señor don Manuel Orozco Patiño, quien dio cuenta de la recepción del servicio de radiodifusión y recomendó, siguiendo lo sostenido por los filólogos españoles, que en castellano se le diga a esta actividad “peritelefonía”.

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