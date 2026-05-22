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Líbano: La república del fuego cruzado

“Cuanto más dure este estado de guerra entre Irán e Israel sin una solución para Líbano, más corre el país el riesgo de dejar de existir como un Estado soberano real”.

    Max Kessel
    Por

    Politólogo

    hkessel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto de Ibrahim AMRO / AFP).
    (Foto de Ibrahim AMRO / AFP).
    / IBRAHIM AMRO

    El escenario más trágico de la guerra de Irán ha terminado siendo la desventurada República del Líbano, y no el mismo Irán, paradójicamente. Líbano es un país exhausto, económicamente devastado y crecientemente harto de servir como campo de batalla para intereses ajenos. Han sido utilizados y sacrificados por potencias vecinas que dicen defender grandes causas históricas, mientras millones de libaneses quedan atrapados entre ruinas, desplazamientos y una humillación nacional permanente. Lo peor es que ni Irán ni Israel parecen interesados en detenerse.

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