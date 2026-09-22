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Un pacto nacional por la minería moderna y formal

“Hay que retirar la formalización de las garras de la ideologización política y entregarla a las instituciones especializadas”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Es probable que este período de tiempo aparezca en los libros de historia en los próximos decenios. Los historiadores del futuro posiblemente lo denominarán como la “era del cobre” o la “era de los minerales”; semejante a la “era del guano”, que es como la historiografía llama a ese período que va desde 1840 hasta 1876 aproximadamente. Basadre diría que hubo una “prosperidad falaz”. Importante quedarnos con ese término.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.