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Minería busca trabajadores

“Tenemos que ampliar rápidamente la base de jóvenes capacitados para incorporarse a la minería formal”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Pero la competencia por ese talento ya no es solamente nacional. Países mineros como Chile, Canadá, Australia y Estados Unidos enfrentan también importantes necesidades de trabajadores especializados". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Pero la competencia por ese talento ya no es solamente nacional. Países mineros como Chile, Canadá, Australia y Estados Unidos enfrentan también importantes necesidades de trabajadores especializados". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Un dato reciente debería llamarnos la atención: 9 de cada 10 trabajadores mineros evalúan cambiar de empleo, pese a que una amplia mayoría declara estar satisfecha con sus salarios y beneficios. A primera vista parece una contradicción. En realidad, refleja un fenómeno que está transformando el mercado laboral minero: hoy existe una fuerte competencia por trabajadores capacitados y con experiencia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.