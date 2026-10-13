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Keiko, Bukele y el momento político 

“Bukele, en suma, es un proyecto de modernización nacional con sus luces y sombras”

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    En los próximos días la señora presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador por invitación del mandatario Nayib Bukele. La señora Keiko Fujimori va a mirar con esmerada atención las políticas de seguridad desplegada por Bukele, quien es odiado por las ONGs y quien tiene línea directa hacia Donald Trump, pero no al movimiento MAGA, ese enorme paraguas que agrupa a un ecosistema diversos y que hoy muestra facciones irreconciliables entre tecnológicos y conservadores.

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