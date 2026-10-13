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El rechazo al Che

“Lo importante es que se distinga el mito de la historia y se reconozca que, en su pensar y actuar, el Che no fue muy distinto a Stalin”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Un diputado del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia propuso, hace unos días, una ley para retirar el nombre del Che Guevara de plazas, escuelas y otros espacios públicos del país, y para declararlo oficialmente enemigo de la patria.

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