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¿Puede un padre o una madre perder el derecho de ver a sus hijos?

“Una separación puede ser difícil, pero los hijos no deben convertirse en instrumentos para castigar al otro progenitor”.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: iStock)
    (Ilustración: iStock)
    / Mary Long

    Cuando una pareja se separa, las cosas no siempre terminan bien. A veces, las discusiones continúan y los hijos terminan en medio de los problemas de sus padres. Una situación bastante común ocurre cuando uno de ellos impide que el otro pueda ver a sus hijos. ¿Puede hacerlo? ¿En qué casos se puede perder el derecho de visitarlos?