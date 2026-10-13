¿Puede un padre o una madre perder el derecho de ver a sus hijos?

Cuando una pareja se separa, las cosas no siempre terminan bien. A veces, las discusiones continúan y los hijos terminan en medio de los problemas de sus padres. Una situación bastante común ocurre cuando uno de ellos impide que el otro pueda ver a sus hijos. ¿Puede hacerlo? ¿En qué casos se puede perder el derecho de visitarlos?

La respuesta es que sí se puede restringir o suspender las visitas, pero debe existir una razón importante que lo justifique. Lo que siempre debe tenerse en cuenta es el bienestar de los hijos.

Los problemas de pareja no deben afectar a los hijos

En el Perú, el régimen de visitas está regulado por el Código de los Niños y Adolescentes. Su finalidad es permitir que los hijos mantengan contacto con el padre o la madre con quien no viven habitualmente.

La separación de una pareja no significa que uno de los padres deje de ser importante en la vida de sus hijos. Por eso, las discusiones, los resentimientos o los desacuerdos económicos no deberían convertirse en motivos para impedir las visitas.

Hay que recordar que el derecho de visitas no beneficia únicamente al padre o a la madre. También permite que los hijos mantengan una relación con ambos, siempre que ello sea favorable para su desarrollo.

¿Cuándo se pueden suspender las visitas?

No todos los casos son iguales. Si un padre maltrata a sus hijos, ejerce violencia o representa un peligro para su seguridad, el juez puede establecer restricciones para protegerlos.

Dependiendo de la situación, puede ordenar que las visitas se realicen bajo supervisión, establecer condiciones especiales o disponer su suspensión cuando sea necesario.

Sin embargo, estas medidas deben tomarse después de evaluar las circunstancias de cada caso. Una denuncia no significa, por sí sola, que las visitas deban suspenderse automáticamente. Lo importante es determinar si existe un riesgo real y qué medida protege mejor al menor.

¿Qué ocurre si uno de los padres no permite las visitas?

Imaginemos que un juez ha establecido un régimen de visitas, pero la madre se niega a cumplirlo porque está molesta con el padre de su hijo. ¿Puede decidir por su cuenta que ya no lo verá?

No debería hacerlo. Si considera que las visitas perjudican al menor, debe acudir al juez y explicar las razones que justifican un cambio.

El artículo 91 del Código de los Niños y Adolescentes contempla consecuencias legales frente al incumplimiento del régimen de visitas. Incluso puede solicitarse una variación de la tenencia cuando corresponda y se cumplan los requisitos legales.

Por eso, impedir las visitas sin una razón válida puede terminar perjudicando no solo al otro progenitor, sino también a los propios hijos.

¿Y si no paga la pensión de alimentos?

Este es otro motivo frecuente de discusión. Algunos padres consideran que, si el otro no cumple con pagar los alimentos, pueden impedirle ver a sus hijos. Sin embargo, ambas obligaciones deben distinguirse.

El artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes regula requisitos relacionados con la solicitud del régimen de visitas, incluido el cumplimiento de la obligación alimentaria o la acreditación de la imposibilidad de cumplirla.

Esto no significa que dejar de pagar alimentos autorice automáticamente a impedir las visitas. Tampoco significa que no poder ver a los hijos justifique dejar de pagar la pensión.

Los hijos no deben pagar las consecuencias

Una separación puede ser difícil, pero los hijos no deben convertirse en instrumentos para castigar al otro progenitor.

Antes de tomar una decisión, conviene preguntarse qué es lo mejor para ellos. El interés superior del niño debe estar por encima de las diferencias personales.

Al final, lo importante no es quién gana la discusión, sino que los hijos puedan crecer protegidos, tranquilos y rodeados del afecto que necesitan.