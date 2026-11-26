Después de varios días resfriado, Bernard Sumner no parece tener prisa por nada. Habla con la calma de quien ha sobrevivido a casi todo, a la tragedia que desmanteló una banda y dio origen a otra, y a los excesos de una época que ya no volverá. Sin embargo, lo que todavía le cuesta asimilar es otra cosa. Gillian Gilbert, su compañera de banda desde hace décadas, libra una batalla contra el cáncer, y Stephen Morris, baterista y esposo de ella, ha dejado la gira para acompañarla.

La banda se presentará el sábado 5 de diciembre en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel, como parte del Veltrac Music Festival, una jornada de nueve horas junto a Of Monsters and Men, American Football y Bándalos Chinos, entre otros. Semanas antes del evento, y aún con una tos que no se le va, Sumner nos recibe para hablar de la suerte que lo trajo hasta aquí, de las ausencias que pesan más que cualquier gira y de las canciones que todavía no se atreve a escribir.

Joy Division, en sus años de formación en Manchester, con Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris. La banda se disolvió en 1980, tras la muerte de Curtis, y de sus cenizas nació New Order. Foto: Difusión

—Peter Hook dijo que no asistiría a la ceremonia de ingreso de Joy Division y New Order al Salón de la Fama del Rock & Roll si no recibía una disculpa tuya y de otros integrantes.

Que se vaya a la m-----. Que se j---. ¿Por qué? ¿De qué tendría que disculparme con él? ¿Por qué?

—¿Ese fue el motivo por el que decidieron no asistir?

Bueno, ¿New Order y Joy Division como una banda de rock?... En fin, no pudimos asistir porque estábamos ensayando para esta gira por Sudamérica. Nuestro equipo ya había sido enviado hacia allá, así que no podíamos hacerlo. Además, creo que los integrantes tienen que llevar más de 25 años en la banda para participar. Phil lleva ese tiempo, pero no creo que Tom haya cumplido ese requisito. La ceremonia habría quedado bastante fragmentada. Stephen y Gillian tampoco querían participar, y yo no podía asistir.

—Ahora vienen a Perú. ¿Cómo se preparan para este concierto?

Lo primero que hacemos es revisar las canciones que tocamos la última vez. Tenemos la lista de lo que interpretamos en nuestra anterior gira por Sudamérica. Intentaremos no repetir, para variar. Además, solemos preparar el repertorio según la primera presentación de la gira, que será en São Paulo; esa ya tiene una lista fija, el resto será diferente.

—Blue Monday será la única que se repita.

La que nunca puede faltar. Hace varios años tocamos en el festival de Glastonbury. Para nosotros puede ser algo repetitivo, pero entendemos que quizá hayan pasado muchos años desde la última vez que tocamos en determinado lugar. Por eso, no representa ningún sacrificio volver a interpretar esas canciones.

—¿Nunca dejaron de tocarla?

En una de esas ocasiones llegamos con bastante hambre al concierto, así que paramos en un local inglés de fish and chips. Luego hicimos varias entrevistas y ni siquiera preparamos el repertorio. Ese día fue la única vez que no tocamos Blue Monday. Me enteré días después y tuvimos que repetir el show, lo cual no estuvo tan mal.

New Order llega a Perú en su gira por Sudamérica sin Stephen Morris ni Gillian Gilbert. Bernard Sumner, voz y guitarra, lidera la formación junto a Phil Cunningham y Tom Chapman. Photography by Warren Jackson / Warren Jackson

—En esta ocasión llegan con los éxitos, pero sin dos de los integrantes. ¿Qué cambia dentro de New Order sin Stephen y Gillian?

Es bastante triste. Nuestra relación con ellos es muy buena y, evidentemente, entendemos completamente la situación. Steve necesita cuidar de Gillian. Ella está bien. Cené con los dos hace un par de semanas y estaban bien. Pero su estado es un poco variable y, obviamente, no quiere viajar tan lejos de casa debido a su enfermedad. Tiene cáncer. Creo que, en cualquier grupo de personas que lleva tanto tiempo junta, es inevitable que sucedan cosas así. Pero sí, es triste. Los extrañamos mucho.

—A pesar del momento difícil que viven personalmente, ¿cómo es que se sigue adelante?

Disfrutando estos años. Antes salía de fiesta demasiado y eso tuvo un efecto perjudicial en mi salud, mi bienestar y mi estado mental. Con el tiempo fui dejando atrás esa etapa. A medida que fui creciendo, dejé de querer salir tanto. Creo que probablemente a todos nos pasó algo parecido. Cuando empecé a salir menos de fiesta, comencé a disfrutar más de los conciertos.

—Una gira de este tipo involucra muchas fechas y países. ¿Eso no es agotador a su manera?

Debo admitir que, después de tantos años, los aeropuertos pueden resultar agotadores. Viajar en avión hoy en día es una tarea pesada, pero podría ser peor: podría tener un trabajo mucho más difícil. Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de hacer lo que hago desde que tenía 21 años. Soy consciente de lo extraordinariamente afortunado que he sido.

—La fortuna que te sonríe desde Lower Broughton, el barrio obrero de Salford donde te criaste.

Es cierto, vengo de un entorno muy obrero y fácilmente podría no haber llegado a esta posición y haber tenido una vida completamente distinta. Fue como lanzar una moneda al aire; por suerte, cayó del lado correcto. Aprecio lo que me ha tocado vivir y quiero aprovechar la oportunidad que me dieron. Todos los que hemos podido dedicarnos a esto y convertirnos en músicos exitosos tenemos mucha suerte. Nunca hay que subestimar la fortuna.

—Hace poco mencionaste que ese barrio ya no existe, con cierto aire de nostalgia. ¿Qué cosas no te gustaría que cambiaran nunca?

Me gusta el cambio. No soy de esas personas que quieren que todo permanezca igual. Quiero que mañana sea completamente distinto de hoy. Así que, en realidad, me gusta cambiar. Probablemente, lo que más quiero que cambie es la política mundial, porque está hecha un desastre y los cambios que se han producido no son buenos. Vivimos en un mundo cada vez más conservador y de derechas, y no me gusta.

—Aunque, ante todo, siempre hay excepciones a la regla del cambio constante, incluso para ti.

Claro, desearía que mis amigos y seres queridos que han fallecido a lo largo de los años siguieran aquí. Eso sería todo lo que quisiera del pasado.

—Hablando de lo nuevo, la última vez que grabaron un álbum fue en 2015, con “Music Complete”. ¿New Order prepara nuevas canciones?

Sí, habrá música nueva. He estado trabajando en material nuevo y tengo algunas ideas. Ya tengo suficientes como para empezar a escribir las letras. El problema es que ahora empezamos a tener cada vez más compromisos con las giras y los conciertos. Es una tensión constante entre trabajar en el estudio y tocar en directo. Ahora depende de mí sentarme a escribir las letras. El oficio de hacer un nuevo disco es una labor muy solitaria: solo estás tú, una computadora y una lámpara de mesa. Quizá un par de copas de vino, a altas horas de la noche, mientras intento encontrar las palabras que en realidad no quiero decir.

—¿Siempre fue un trabajo solitario escribir para ti?

Soy una persona bastante reservada. Supongo que las letras consisten en exponer tus sentimientos más íntimos ante el mundo, y la verdad es que no me gusta demasiado hacerlo. En general, prefiero guardarme las cosas. Ahora estoy haciendo esta entrevista, pero la mayor parte del tiempo prefiero mantener mi privacidad.

—Muchos artistas prefieren dejar de componer para centrarse en las giras. ¿Esa capacidad de composición se puede ir perdiendo con los años?

Es una disciplina y utilizas una parte del cerebro que no empleas para ninguna otra cosa. Si han pasado años desde que hiciste el último álbum, tienes que reactivar esa parte de tu cerebro. Incluso cuando vuelves a escribir música después de mucho tiempo, las primeras ideas que se te ocurren no suelen ser brillantes. Luego, cuando recuperas el ritmo, todo empieza a fluir. En la composición utilizas una parte del cerebro que no empleas para ninguna otra cosa. Por eso toma un tiempo recuperar el ritmo, pero tenemos algunas buenas ideas. Ahora el futuro de las canciones depende de mí y de la decisión de sentarme a enfrentar las letras.