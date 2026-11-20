Después de casi cinco décadas de sintetizadores y pista de baile, Soft Cell dejó de existir con la muerte de Dave Ball, el tecladista que dio forma a su sonido y falleció en 2025, apenas dos días después de escuchar el último disco del dúo. “No habrá más canciones de Soft Cell sin Dave Ball”, sentencia Marc Almond, vocalista de la banda, que viene por primera vez al Perú el 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía.

El proyecto nació a finales de los setenta en Leeds, cuando Almond, de voz teatral y alma de cabaret, y Ball, artesano de máquinas, descubrieron que lo frío de los sintetizadores podía sonar profundamente humano. Con ese hallazgo fueron sumando éxitos como el disco “Non-Stop Erotic Cabaret” hasta convertirse en una firma del synth-pop británico. Tras varios años en la industria, en 2004, Almond sufrió un grave accidente de motocicleta interrumpió todo. “Perdí la capacidad de componer música”, explica el artista, quien intentaría enfocarse en hacer versiones propias de temas ya existentes hasta recuperarse.

Su canción más popular sigue siendo “Tainted Love”, relectura de un tema soul de los sesenta que en 1981 convirtió al dúo en fenómeno mundial y que desde entonces funciona como tarjeta de presentación. “Había escuchado ‘Tainted Love’ tantas veces que terminé cansándome un poco de ella”, confiesa. Sin embargo, a sus 69 años, el cantante ya hizo las paces con lo que exija o no al público.

Marc Almond y Dave Ball, en los primeros años de Soft Cell, el dúo de synth-pop que nació en Leeds en 1978.

Un año difícil

“Danceteria” (2026), el más reciente y último disco de Soft Cell, nació como un reencuentro sin grandes pretensiones. Almond no pensaba grabar otro álbum con el dúo, pero cuando recibió una selección de melodías de Ball, lo entusiasmaron lo suficiente para ponerse a escribir. Fueron un par de años de trabajo compartido. Lo terminaron, lo escucharon por primera vez y todo cambió cuando su colega falleció.

Para Almond, aquel álbum significaba una fiesta. Sin embargo, aquella celebración cambió completamente su significado. “Quería que tuviera un carácter más celebratorio que nuestro anterior disco de Soft Cell, hoy ya no es así, es más una despedida, pero debo continuar, para mí ese disco ya es parte del pasado”.

Almond y Ball, ya en su etapa de madurez. El tecladista falleció el 23 de octubre de 2025, dos días después de escuchar por primera vez Danceteria, el último disco del dúo.

Tras la pérdida, Almond tomó una decisión que no admite matices: el nombre Soft Cell no volverá a salir a escena sin su otra mitad. Lo dice con serenidad, y también sabiendo que el poster promocional de este concierto lleva Soft Cell en ella. Lo toma sin amargura, aunque prefiere que su carrera como solista también tenga un peso igual de significante.

Ball, sin embargo, lo acompañará en sus próximas producciones. “Dave también escribió muchas canciones para mi carrera como solista, así que todavía me ha dejado algo de música. Quizá algún día escriba algo a partir de esas composiciones que dejó”, explica el cantante, que prepara una setlist variada para este próximo show: los temas que mejor han vendido y que más suenan en el mundo, entre su obra individual, la del dúo y una sola de “Danceteria”. “Será un concierto pensado para dos y cantado por uno”, concluye.