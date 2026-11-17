Los Hermanos Yaipén anunciaron la postergación de su concierto por sus 26 años de trayectoria musical, debido al estado de salud de su fundador Walter Yaipén, quien sufrió una descompensación durante una de sus recientes presentaciones.

El espectáculo estaba programado para el sábado 21 de noviembre en El Huaralino Internacional. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la agrupación compartió un comunicado donde informó que decidió aplazar la celebración para priorizar la recuperación de su integrante.

“Esta difícil decisión responde a la necesidad de priorizar la salud y pronta recuperación de Walter Yaipén, uno de nuestros líderes y pilares fundamentales de esta gran familia musical”, señala el comunicado.

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En el mismo pronunciamiento, los músicos señalaron que esperan realizar el aniversario cuando Walter Yaipén se encuentre recuperado. Asimismo, indicaron que la nueva fecha del evento será comunicada en los próximos días.

“Hoy, nuestra mayor prioridad es la recuperación de Walter, con la fe y esperanza de tenerlo pronto nuevamente sobre los escenarios, haciendo lo que más ama: llevar música y felicidad a todos los corazones”, agregan.

Por su parte, Walter Yaipén compartió detalles de lo ocurrido mediante sus redes sociales. Según explicó, participó en dos presentaciones especiales organizadas durante los días previos a la llegada del papa León XIV al Perú, pero sufrió una descompensación durante el segundo espectáculo.

“En los días previos a la llegada del Santo Padre, tuve la bendición de compartir junto a mi querida familia musical de Hermanos Yaipén dos presentaciones muy especiales, llenas de alegría, emoción y fe. Sin embargo, durante nuestra segunda presentación, atravesé un momento inesperado al sufrir una descompensación que me impidió continuar sobre el escenario. Fue una situación difícil que me recordó lo valiosa y frágil que puede ser la vida”, escribió Walter Yaipén.

La nueva fecha de la celebración de los 26 años los Hermanos Yaipén será anuncia a través de los canales oficiales de la orquesta y se espera que el público siga mostrando su respaldo.