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Ajustando el sombrero

“¿A quién le creemos: a Pedro Francke o al plan de Juntos por el Perú que entregó al JNE?”.

    Diana Seminario
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    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    A dieciséis días de la segunda vuelta, queda claro que Roberto Sánchez viene haciendo variadas piruetas para decirnos que su plan no es tan malo como se lee; por eso los jales de último momento solo tendrían como objetivo tratar de convencer a un buen grupo de indecisos, pero el plan sigue intacto.

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