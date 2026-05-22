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El mercado y la crisis del gas

“La moraleja de esta historia es que no hay necesidad de invocar a las autoridades para que ‘hagan algo’ cada vez que un suceso inesperado amenaza a algún sector de la producción”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Gas camisea. (Foto: EFE)
    Gas camisea. (Foto: EFE)
    / Paolo Aguilar

    La economía peruana creció 3,2% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado. Ha sido una grata sorpresa porque se esperaba que la rotura o deflagración que paralizó el transporte de gas por el gasoducto de Camisea durante 13 días afectara la producción industrial y otras actividades, restando, aunque sea, unas décimas al crecimiento. Grata, sin duda, ha sido la noticia, pero no debería ser una sorpresa para quienes entiendan y, sobre todo, confíen en el funcionamiento del mercado.

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