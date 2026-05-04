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(Foto: Hugo Pérez).
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/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que “en estas condiciones” no jurará como senador -cargo para el que también postuló.

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