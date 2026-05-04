El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que “en estas condiciones” no jurará como senador -cargo para el que también postuló.

“Pero yo te digo, en esas condiciones, no. Eso sería convalidar lo que es un delito ¿no? Y yo creo que alguien tiene que quedarse, yo tengo un accesitario que entrará, pues, a cubrir mi sitio", afirmó López Aliaga el domingo, en el programa Sin Rodeos, con Milagros Leiva, en Panamericana Televisión.

ML (Milagros Leiva): ¿Va a juramentar como senador, si se proclama (los resultados)?

RLA (Rafael López Aliaga): Te adelanto, te adelanto. En estas condiciones, ni loco, en estas condiciones no.

ML: ¿Y tampoco los congresistas que habrían sido elegidos con su bancada de Renovación Popular?

RLA: Yo no sé. Por el bien del país, alguien tiene que quedarse ¿no? Pero yo te digo, en esas condiciones, no. Eso sería convalidar lo que es un delito ¿no? Y yo creo que alguien tiene que quedarse, yo tengo un accesitario que entrará, pues, a cubrir mi sitio. Yo creo que hay que ponerle un pare. Si no el año 2031, van a seguir.

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, no para de denunciar un presunto fraude en el último proceso electoral. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec / ANTONIO MELGAREJO

En otro momento de la entrevista, el candidato presidencial advirtió que el JNE podría cometer un golpe de Estado, si “persiste en no ampliar el plazo, si persiste en no hacer auditoría seria y rápida y proclama (los resultados)”.

“No es lo dicho por mí, varios juristas han salido ya (a decir que) hay un golpe de Estado contra el sistema democrático”, argumentó.

Según dijo, el golpe de Estado se manifestaría si es que el presidente del JNE, Roberto Burneo, proclamara las elecciones porque “entenderíamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está poniéndonos a dos candidatos y había una grave responsabilidad también de la señora Keiko Fujimori de ir a una segunda vuelta así”.

“El mismo presidente del Jurado dice que no sabe, que él no puede, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo actuar, que si la misma gente con el mismo software; o sea, ella (Keiko Fujimori) está yendo a perder de todas maneras”, agregó López Aliaga.

Por último, el líder de Renovación Popular aseveró que “el día que esté preso Corvetto y sentenciado a 20 años de cárcel, en ese momento el señor va a hablar”.