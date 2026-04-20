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Keiko aseguró que esta propuesta sería una solución viable para las personas que no lograron emitir su voto. Foto: Fuerza Popular
Keiko aseguró que esta propuesta sería una solución viable para las personas que no lograron emitir su voto. Foto: Fuerza Popular
Por Redacción EC

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró razonable la propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) de celebrar elecciones complementaria para que acudan a las urnas los ciudadanos que no votaron en Lima entre el 12 y el 13 de abril.

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