La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró razonable la propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) de celebrar elecciones complementaria para que acudan a las urnas los ciudadanos que no votaron en Lima entre el 12 y el 13 de abril.

“He escuchado el pedido que ha hecho, y me parece razonable porque ya no está hablando de insurgencia, ya no está hablando de la nulidad total, sino que está pidiendo una elección complementaria”, afirmó.

En esa línea, Fujimori aseguró que esta propuesta sería una solución viable para las personas que no lograron emitir su voto. “Entiendo y estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López Aliaga para que las personas que no votaron, en ciertas mesas que se aperturaron de manera tardía, el JNE pueda implementar una elección complementaria porque el derecho al voto es un derecho universal que tiene que ser respetado”.

Además, la candidata presidencial confirmó el respaldo de su agrupación a las acciones legales emprendidas por Renovación Popular tras las presuntas irregularidades reportadas en los comicios. “Los equipos de Fuerza Popular se reunieron con el equipo de personeros de Renovación Popular. Lucho Mayer se reunió con Norma Yarrow y el señor Sandoval. En esta reunión solicitaron información de algunas actas y pidieron también que Fuerza Popular forme parte de un pedido que se haría al JNE”.

Pese a los insultos públicos recibidos por parte de Rafael López Aliaga, la excongresista aseguró que su partido ya formalizó el apoyo a dicha iniciativa. “De nuestro lado, el sábado se envió la información y se contestó de manera positiva que Lucho Galarreta firmaría este documento y entiendo también que habría otros partidos que se sumarían”, precisó.

Pide retiro de Piero Corvetto

La presidenta de Fuerza Popular consideró que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debe ser retirado del cargo de cara a la segunda vuelta.

La Policía tiene en la mira a Piero Corvetto para que no huya. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

“Nosotros venimos cuestionando la labor del señor Corvetto, y de algunos funcionarios de la ONPE desde hace muchos años. Es más, hace dos años, cuando el señor Corvetto pasó el proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia, fuimos el único partido que envió un informe por escrito dando argumentos por qué él no debía ser ratificado”, sostuvo.

“Yo entiendo que se ha empezado un proceso disciplinario por parte de la Junta y, de cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas que lleven la segunda vuelta”, finalizó.