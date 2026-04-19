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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Nuevas elecciones en Lima?

“Hay que evaluar bien las cosas, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.