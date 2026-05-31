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Marco Rubio y la nueva visión de EE.UU. hacia América Latina

“Estamos llevando la relación bilateral a una nueva etapa: frente a oportunidades y desafíos globales, ambos países comparten una visión sustentada en las ideas y valores que nos unen como democracias”.

    Alfredo Ferrero
    Por

    Embajador del Perú en los Estados Unidos de América

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En enero del 2025, publiqué en El Comercio el artículo “La oportunidad de una mirada distinta hacia América Latina”, con ocasión del regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump para asumir su segundo mandato. Como señalé entonces, la mayor noticia de la nueva administración republicana para América Latina fue la nominación del senador Marco Rubio para dirigir la diplomacia de los Estados Unidos. Poco después, el Legislativo lo confirmó por unanimidad como Secretario de Estado, convirtiéndose en el primero de origen latino en ocupar ese cargo, hecho particularmente significativo para el continente.

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