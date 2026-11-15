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Formalizar también es salvar vidas

“Una minería responsable no se define solo por cuánto produce, sino por cómo protege la vida y el entorno donde trabaja”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    Hace unos días recibimos en CETEMIN, en Chosica, a un grupo de dirigentes mineros de Potosí, Bolivia. Llegaron con una preocupación estremecedora: nos informaron que el año pasado registraron más de 200 accidentes mortales en sus operaciones y, para septiembre de este año, ya habían superado esa cifra.

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