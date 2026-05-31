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La palabra y el clip

“Vivimos en una época más generosa con los algoritmos que con los argumentos”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El momento decisivo de toda campaña electoral es cuando desaparecen los intermediarios, ya no hay asesores ni voceros hablando en representación de los candidatos, no hay spots editados ni discursos pronunciados frente a un auditorio amigable. Solo dos rivales frente a frente que tendrán a un país como audiencia. Ese momento ha llegado hoy.

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