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El BCR, rehén de las contradicciones de Sánchez

“Roberto Sánchez tiene hasta el 7 de junio para convencer al país de que sus palabras de segunda vuelta no son simplemente las palabras que el auditorio necesita escuchar”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    En el debate técnico del pasado domingo 24 de mayo ocurrió algo que merece más atención de la que recibió. En cuestión de minutos, Pedro Francke declaró que un eventual gobierno de Juntos por el Perú mantendría a Julio Velarde en el BCR, no haría estatizaciones y respetaría los contratos. Minutos después, Hernando Cevallos –su propio compañero de equipo– salió a decir que hay que cambiar el modelo económico. Versiones totalmente antagónicas dentro del mismo equipo técnico. No era un malentendido.

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