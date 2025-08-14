Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías pese a cuestionamientos: Así se desarrolló la ceremonia

Pese a los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Ministerio Público, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que otorga una amnistía a los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional (PNP) y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo, entre el período 1980-2000.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La mandataria firmó la norma en una ceremonia en Palacio de Gobierno a la que asistieron los parlamentarios Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Víctor Flores (Fuerza Popular), José Williams Zapata (Avanza País), Alfredo Azurín (Somos Perú), José Cueto y Jorge Montoya (Honor y Democracia). Este último es el autor de la iniciativa.

Parlamentarios asistieron a la firma de la norma en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia) / Ricardo Cuba

Estaban presentes también los integrantes del Gabinete Arana, representantes de asociaciones de las FF.AA. y la PNP, así como el general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército condenado por los casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”. Salió en libertad en diciembre del año pasado luego de un fallo del Tribunal Constitucional.

Juan Rivero Lazo, exintegrante del Grupo Colina. / Foto Ricardo Cuba

En su discurso, Boluarte señaló que, con la norma, el Gobierno y el Congreso reconocen a los miembros de las FF.AA., PNP y los comités de autodefensa y les devuelven la dignidad que “nunca debió ser cuestionada”. Agregó que, con esta decisión se demuestra el rechazo a intromisiones internas y externas.

Asimismo, resaltó que la norma se ha promulgado tomando en cuenta el marco jurídico nacional e internacional y con la certeza de que los derechos humanos “son la brújula de sus decisiones”.

En otro momento, la mandataria señaló que el terrorismo dejó más de 70,000 muertos y miles de desaparecidos y que gracias a las FF.AA., la PNP y los comités de autodefensa se logró “recuperar la paz y salvar la democracia”.

“Con esta amnistía histórica el Perú honra a sus defensores [...] No podemos aceptar que quienes dieron su vida o su juventud por defender al Estado de Derecho sigan cargando cadenas judiciales que destruyen sus vidas y las de sus familias”, subrayó.

Además, indicó que “están equivocadas” las instituciones nacionales e internacionales “influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios”.

“Si ellos se ponen de lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas, nosotros estamos al lado del Perú y los peruanos de bien, que solo quieren paz y no más derramamiento de sangre”, expresó.

Boluarte aprovechó su discurso para resaltar los logros de su gobierno en materia económica.

Minutos antes se pronunció el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, quien defendió la decisión del Poder Ejecutivo y rechazó que la ley otorgue impunidad.

“Muchos dicen que la ley que se va a promulgar hoy (miércoles) busca impunidad y no es cierto. Esta ley lo que busca es justicia y se sustenta en los principios que recoge la Constitución y la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos”, remarcó.

Mira aquí la ceremonia:

Horas más tarde, tras la sesión del Consejo de Ministros, dijo que el Ejecutivo se encontraba satisfecho con la publicación de la norma y dijo que los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a protestar. “Invoco a estas personas que hagan uso de su derecho sin causar ningún desmán”, declaró.

La norma fue promulgada pese a los pronunciamientos en contra del Poder Judicial, la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Ministerio Público.

En julio de este año, cuando el pleno del Congreso dio luz verde a la ley, la Corte IDH ordenó al Estado peruano detener de inmediato el trámite de la norma. Ello con el fin de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.

Dispuso que, en caso de que no se suspenda, las autoridades competentes deberán abstenerse de aplicar la ley, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya evaluado el impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta resueltos en la corte.

Finalmente, convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto, en la que se escuchará a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana sobre este tema.

Resolución Corte IDH - 24 de julio del 2025.

Un mes antes, cuando el texto había sido aprobado en primera votación, la CIDH exhortó al Perú a abstenerse de aprobar normas que otorgan amnistías por graves violaciones a los derechos humanos.

En tanto, la fiscal de fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que la ley solo lograría “impunidad” e hizo un llamado de conciencia para que no sea promulgada.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado peruano no llegar a aprobar la pretendida ley que genera amnistía para militares y policías que hayan cometido delitos contra los derechos humanos. Hay una gran desinformación sobre este tema”, advirtió el 1 de agosto en conferencia de prensa.

“Esperamos que se tome conciencia de que esta ley simple y llanamente buscaría y lograría impunidad”, remarcó.

Como se recuerda, el pasado 9 de julio la Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa.

El dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR se aprobó con 16 a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

La norma concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y comités de autodefensa procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo contra el terrorismo antes del 2000, así como a los sentenciados mayores de 70 años.

Lee también | Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por cohecho pasivo propio

Posturas divididas

En diálogo con la prensa, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), defendió la promulgación de la norma y cuestionó que la Corte IDH se haya pronunciado en contra.

“Desgraciadamente, en los últimos años, la Corte Interamericana se ha politizado y está interviniendo ilegalmente. Por ejemplo, en esta ley, ha tratado que el Congreso no la apruebe y el Gobierno no la promulgue. Esto es absolutamente ilegal, ellos no tienen por qué entrometerse en asuntos internos del país”, señaló. A su lado estaban Juan Rivera Lazo y Martha Moyano, su colega de bancada.

En tanto, el autor de la norma, Jorge Montoya, escribió en X (antes Twitter): “La Ley de Amnistía que presenté y aprobamos en el pleno ya es una realidad: fue promulgada. Un paso firme hacia la justicia y el reconocimiento de quienes defendieron al Perú en los años más difíciles de nuestra historia.”

¡Es oficial! 📜⚖️ La Ley de Amnistía que presenté y aprobamos en el Pleno ya es una realidad: fue promulgada.



Un paso firme hacia la justicia y el reconocimiento de quienes defendieron al Perú en los años más difíciles de nuestra historia 🇵🇪🫡.



Honor y gratitud a nuestras… pic.twitter.com/JyPewoqwxt — Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) August 13, 2025

Su colega de bancada, José Cueto, consideró que la presidenta actuó correctamente al promulgar la ley y defendió la norma. Resaltó que se trata de un hito histórico para el país.

De otro lado, las parlamentarias Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Flor Pablo (No agrupada) y Silvana Robles (Bancada Socialista) criticaron la promulgación.

“Hoy la responsable política de 50 asesinatos, promulgará la ley que busca borrar crímenes, esconder violaciones de derechos humanos y garantizar impunidad para quienes deben rendir cuentas por torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y masacres”, escribió Luque.

Por su parte, Pablo publicó en X: “Transgrediendo los tratados internacionales y desacatando el pedido de la Corte IDH, Dina Boluarte ha promulgado la ley para violadores de DDHH que cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre 1980-2000 [...] Exhorto a los jueces a no aplicar esta norma inconstitucional, para que la justicia prevalezca sobre la impunidad”.

Robles también condenó la norma.

Condeno la Ley de Amnistía promulgada por Dina Boluarte que da impunidad a violaciones de DDHH de Fuerzas Armadas previas a 2002. La CIDH y la Corte IDH (caso Barrios Altos vs. Perú) señalan que estas leyes son incompatibles con la Convención Americana y el derecho a la verdad. pic.twitter.com/LDhPxwelyx — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) August 13, 2025

Lee también | Gustavo Petro califica como “secuestro” la detención de dos ciudadanos colombianos en territorio peruano

Opiniones

Los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo cuestionaron la promulgación de la norma.

Quiroga señaló que una “ley generalizada de amnistía para personas indeterminadas en un tiempo largo” no solamente “es incorrecta desde el punto de vista constitucional” sino que colisiona con la Corte IDH.

“Ya la corte ha señalado en el pasado, con respecto a La Cantuta y Barrios Altos, que las leyes de amnistía no son admisibles en un estado de derecho porque generan impunidad y violan el debido proceso”, agregó.

El constitucionalista calificó de “fanfarria” realizar una ceremonia especial para firmar esta norma y fue innecesaria. “Es echarle aceite al fuego o pasarle sal a las heridas. Además de que la ley es incorrecta, la ceremonia es innecesaria”, puntualizó.

Lee también | Congreso premia a legisladores denunciados y cuestionados con presidencias de comisiones clave

A su turno, Amprimo opinó que una ley de amnistía “no era conveniente”. “Sin embargo, tampoco era aceptable que tengamos procesos judiciales que lleven tantos años sin una solución. Eso es inaceptable”, agregó.

En esa línea, subrayó que “nadie que ha sido sometido a un proceso por más de 20 años se puede decir que está bajo impunidad”.

No obstante, a su criterio, la aprobación y promulgación de la norma no fue correcta. “La ley de amnistía responde a otro tipo de consideraciones. Responde a olvidar a un hecho ocurrido a favor de todas las partes involucradas en aras de buscar una pacificación”, puntualizó.