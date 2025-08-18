Suman tres los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República para derogar la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional (PNP) y comités de autodefensa involucrados en acciones durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Dicha norma fue promulgada el pasado 14 de agosto por la presidenta Dina Boluarte, pese a los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El primer proyecto fue presentado por el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista), quien señaló que la norma “representa un retroceso en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, ya que otorga impunidad quienes estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos de humanos”.

El legislador señaló que con su iniciativa “se abrirá el camino a la reconciliación y construcción de un país justo y democrático”, pues considera que la Ley N°32419 “contradice los compromisos internacionales y pone en riesgo el respeto a los derechos fundamentales”.

El segundo proyecto para derogar la ley de amnistía fue presentado por la bancada Bloque Democrático Popular, que subrayó que la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura obligan a investigar y sancionar violaciones graves.

“Además de vulnerar una serie de derecho fundamentales de acuerdo con lo expuesto precedentemente resulta positiva en tanto y en cuando busca evitar la impunidad en una serie de casos”, acotó.

La tercera propuesta para dejar sin efecto la norma fue presentada por el legislador Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) porque “favorece a quienes trasgredieron la ley y violaron derechos humanos”.

“Asimismo, la Ley N° 32419 afecta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y también afecta los compromisos que tienen nuestro país con la comunidad internacional en materia de derechos humanos”, enfatizó.

Cabe precisar que la norma concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y comités de autodefensa procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo contra el terrorismo antes del 2000, así como a los sentenciados mayores de 70 años.