Dina Boluarte y los cinco ejes de su discurso ante la ONU donde defiende a militares y policías con procesos judiciales

Durante su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), la presidenta Dina Boluarte realizó una defensa de los militares y policías procesados en el Perú por presuntas violaciones a los derechos humanos. También solicitó a la entidad internacional declarar como “terroristas” a las redes de crimen organizado.

1. La defensa a militares y policías (y a ley de amnistía)

Boluarte afirmó que el Perú rechaza dos de los principales relatos de odio en el mundo: el de clases y el religioso, que dan origen a “guerras y a la violencia humana”. En ese sentido, recordó que en el país se vivieron 20 años de “terrorismo mesiánico, dogmático, violento y genocida”, en referencia a Sendero Luminoso y el MRTA, que le costó la vida a más de 70 mil peruanos.

“El terrorista odia las elecciones, el derecho ciudadano a elegir y ser elegido. Cuando participa lo hace para destruir la democracia desde adentro”, manifestó.

La presidenta consideró que en el Perú y en otras partes del mundo, un sector político ha intentado “imponer” un relato en base a “una mentira flagrante”.

Agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, “que defendieron la vida y la libertad de los peruanos”, ahora “son acusados de violar los derechos humanos”.

“Convirtiéndose así los héroes defensores de la vida, de la democracia y de la libertad en victimarios y los terroristas en víctimas. Así los héroes que defendieron la democracia son perseguidos en juicios que se prolongan por décadas, mientras que los terroristas son indemnizados y considerados víctimas”, expresó.

El gobierno de Boluarte no solo promulgó, sin ninguna observación, la ley de amnistía a militares y policías aprobada por el Congreso, sino que también la ha respaldado. Recientemente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, ha dejado abierta la posibilidad de instruir a los procuradores a denunciar a los jueces que, a través del control difuso, no apliquen esta norma.

Semanas atrás, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, remarcó que la ley de amnistía en el Perú constituye un retroceso en la búsqueda de la justicia por las violaciones graves a los derechos humanos. Agregó que las víctimas merecen la verdad y “no impunidad”.

2. La amenaza del crimen organizado

La jefa de Estado sostuvo que el Perú vive “la amenaza” del crimen organizado internacional, cuyas redes se dedican a “la extorsión” y recurren a “métodos terroristas como los atentados con explosivos para someter a los ciudadanos”, en referencia a los dinamitazos en Trujillo (La Libertad), uno de ellos en la sede del Ministerio Público de esa ciudad norteña.

Boluarte Zegarra dijo que este escenario es el resultado “de la descomposición de gobiernos tiránicos”, que han provocado una ola migratoria en la región, en clara alusión al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Estas organizaciones criminales, que utilizan armas de guerra han creado mecanismos financieros para lavar el dinero manchado de sangre, remitiendo grandes sumas a sus países de origen”, refirió.

La presidenta de la República indicó que para derrotar al crimen organizado transnacional se requiere que la ONU establezca que estas redes son “organizaciones terroristas” y que se dé una nueva legislación no solo en el Perú, sino a en el ámbito internacional.

En octubre de 2024, el Ejecutivo promulgó, sin presentar observaciones, la Ley N°32138, que estableció que solo los ilícitos sancionados con cinco años de prisión como pena mínima podrán ser enmarcados como crimen organizado. Entonces, El Comercio advirtió que, al menos, 50 delitos se quedarían al margen, entre ellos por corrupción de funcionarios.

3. La reforma de la ONU

La mandataria, en otro momento, consideró que las Naciones Unidas requiere una reforma, con el objetivo de “devolverle representatividad y efectividad a su acción”.

“Si no reformamos las Naciones Unidas, nuestra casa común, para devolverle representatividad y efectividad a su acción, corremos el grave riesgo de ver desaparecer uno de los instrumentos más preciados que tiene la comunidad internacional para la estabilidad del mundo”, advirtió.

(Foto: Presidencia Perú)

Boluarte señaló que se debe poner énfasis en la necesidad de acercar a la ONU a los pueblos y volverla más eficiente. En ese sentido, dijo que el Perú apoyará la Iniciativa ONU 80.

“La Iniciativa ONU 80 debe ser la oportunidad para fortalecer el multilateralismo y asegurar que la organización esté mejor preparada para cumplir sus objetivos esenciales. Esta reforma solo podrá rendir plenamente sus frutos si es complementada por una transformación en la gobernanza de la ONU, que evite los bloqueos institucionales”, expresó.

La presidenta opinó que la comunidad internacional necesita que la ONU “vuelva a ser un ágora de diálogo” y de “cooperación”.

“Creemos que es tiempo de que la próxima secretaria general [de las Naciones Unidas] provenga de Latinoamérica. El Perú está comprometido en lograr que esta asamblea general no sea una simple efemérides, sino la reafirmación de nuestro compromiso hacia una acción colectiva que revitalice a las Naciones Unidas como herramienta que apoye la paz y la unidad global”, finalizó.

4. Impedir nuevos genocidios

La presidenta Boluarte opinó que es el deber de las Naciones Unidas “impedir” que el mundo se precipite “hacia nuevos genocidios y nuevas violencias”.

“No es aceptable en un mundo civilizado que un país invada a otro utilizando un relato falso para justificar una guerra que ataca principalmente a la población. No es admisible la matanza de civiles, la captura de centenares de jóvenes, mujeres y hasta niños para utilizarlos como rehenes”, subrayó en relación con el conflicto entre Israel y Palestina.

5. Elecciones libres y el golpe de Castillo

Ante la Asamblea General de la ONU, Boluarte Zegarra dijo que el objetivo de su administración “es garantizar elecciones libres e imparciales, derrotando el intento de una minoría violenta”.

La mandataria volvió a hacer referencia al golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 para victimizarse.

(Foto: Andina)

Agregó que el gobierno de Castillo, del cual ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, generó “la fuga” de más de US$20.000 millones, entre el 2021 y 2023.

“Somos un país solvente y estable. Por el golpe de Estado de diciembre de 2022, que pretendía instaurar una dictadura, sometiendo a todos los poderes del Estado, tuve que asumir constitucionalmente la Presidencia de la República. Desde entonces se estableció una narrativa por el cual el golpista se convirtió en víctimas y la presidenta que asumió constitucional y legalmente la Presidencia fue acusada, por algunas voces, de golpista y usurpadora”, subrayó.

Boluarte Zegarra señaló que su gobierno “es el más estable” en los últimos años, donde hubo cinco mandatarios.

La presidenta afronta una serie de investigaciones por parte del Ministerio Público, entre ellas por los casos Rolex, cofre, cirugías y por las muertes en las protestas sociales en contra de su gobierno, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Más información

Boluarte, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, dijo que en el Perú hubo más de 2 millones de fallecidos por la pandemia de Covid-19, a raíz de “una pésima administración gubernamental”. En realidad, los muertos por el coronavirus en el país fueron más de 221 mil personas.

Durante un encuentro con empresarios de Iberoamérica en Nueva York (Estados Unidos), el último lunes, Boluarte dijo que, a muchos, “sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay”. “Anteriormente, le dije al presidente Biden, cuando pudimos conversar en el APEC 2023, y me gustaría reunirse con el presidente Trump decirle lo mismo: que mire hacia América Latina, somos un solo continente que debe ser el más fuerte”, manifestó.